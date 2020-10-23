مؤتمر كلوب: لا موعد لعودة فان دايك.. وهذا موقف تياجو وأليسون

رفض يورجن كلوب المدير الفني الألماني لليفربول، تحديد موعد مقرب لعودة فيرجيل فان دايك مدافع الفريق.

فان دايك أصيب بقطع في الرباط الصليبي، وسيغيب لعدة أشهر عن الملاعب.

وردا على سؤال إن كان خضع للعملية الجراحية أم لا، قال كلوب "أعلم بأنكم تحبون الاستماع إلى أخبار كتلك عن فان دايك، لكن اللاعب سيغيب لفترة طويلة، لذلك فالأفضل ألا نٌفصح عن أي برنامج زمني لتعافيه، وليحصل على وقته كاملا".

وأضاف "فان دايك لم يجر الجراحة حتى الآن، لكن ما يمكنني فقط قوله بأن الجهاز الطبي سيجري الجراحة لـ فيرجيل في الوقت المناسب، وسنعمل جاهدين لعودته في أقرب وقت ممكن".

كلوب تحول للحديث عن موقف تياجو ألكانتارا وأليسون بيكر ثنائي الفريق المصاب من مواجهة شيفيلد يونايتد، ورفض أن يٌقرب بخروجهما من المباراة بالكامل.

وقال كلوب في هذا الصدد "دعنا نقول، بخلاف فان دايك وأوكس تشامبيرلين، وربما أيضا كوستاس تسيميكاس الذي بات قريبا أكثر وأكثر من العودة، فلكل اللاعبين الباقيين فرصة في المشاركة أمام شيفيلد".

وأوضح "حقيقة لا أعرف حتى الآن موقف اللاعبين. تدريبنا الأخير سيكون بعد المؤتمر الصحفي، ولذلك فإن أردتم معرفة موقفهما فيجب عليكم حضور المران".

وأكمل "نحن في وقت من الموسم، من يغيب فيه لأسبوعين يكون قد فوت 5 مباريات، ومع ذلك لا تصنف مباراته كإصابة خطيرة. لذلك فأنا لا أعلم حتى الآت موقف اللاعبين وآخر المعلومات التي وصلتني هي أن باقي اللاعبين الذين خاضوا مباراة أياكس جاهزين للمباراة المقبلة".

تياجو ألكانتارا غاب عن ليفربول أمام أياكس بسبب كدمة قوية في الركبة جراء تدخل ريتشارليسون في مباراة إيفرتون، فيما يغيب أليسون منذ قرابة الشهر للإصابة.

المدرب الألماني تحدث أيضا عن مباراة أياكس السابقة، فأشاد بأندرو روبيرتسون الظهير الأيسر للفريق، وعنه قال "أخيرا يوجد شيء إيجابي بمقدورنا الحديث عنه".

وواصل "روبيرتسون وصل لمباراته المائة مع الفريق، وهو بالفعل لاعب مذهل بالنسبة لي. لديه طاقة عظيمة ومجهود وافر، كما أنه لا يتوقف عن الكلام".

كلوب أتبع "في آمستردام كنت منفعلا وأصيح في وجهه لألقنه التعليمات، وهو يرد بقوة شخصية عظيمة. أثناء المباراة أصيب في ضلعه بكدمة قوية وقلت له بأن عليه إخبارنا بها، لكنني فوجئت به بجانبي بشكل طبيعي".

يورجن تحدث أيضا عن الشاب ري ويليامز، فقال "نعم كانت قصة جميلة. رأيت السعادة في عينيه عقب اللقاء وكان يبدو منتشيا بسبب تلك الفرصة التي حصل عليها".

واستمر "لديه موهبة رائعة. ليس فقط على الصعيد البدني، لكنه يملك الموهبة فعلا ومن الجيد امتلاك لاعب مثله. لم يلعب أي مباراة في الدوري بالموسم الماضي، ما يجعل الأمر مميزا بالنسبة له".

ري ويليامز سجل مشاركته الأولى مع ليفربول في دوري أبطال أوروبا أمام أياكس آمستردام في الأسبوع الماضي.

وأخيرا، تحدث كلوب عن مباراة شيفيلد يونايتد، والمواجهة المحتملة أمام ريان بريوستر المنتقل حديثا من ليفربول إليهم، فقال "نحن جميعا نعرف بريوستر جيدا، وهذه هي المشكلة بأننا نعرف قدراته الكبيرة جدا".

وأتبع "بريويستر كان وسيظل ابنا لنا. اعتدت القول بأنه واحد منا، وأعتقد أنه ما زال كذلك. بالتالي فأنا لا أتمنى له موسم رائع حقا. ربما 36 مباراة من أصل 38 يؤدي فيهم بشكل مذهل، ومباراتين فقط يؤدي فيهما بشكل جيد أمامنا، لكنني لست واثقا بإمكانية حدوث ذلك".

كلوب أتم "يجب أن نكون بقمة تركيزنا إذا بدأ ريان أمامنا، وألا نعطيه الفرصة لإنهاء الهجمات لأنه أينما امتلك الكرة، فهو يشكل خطورة على مرمى الخصم بامتلاكه قدرة رائعة على إنهاء الهجمات بطبيعته".

ويلتقي ليفربول مع شيفيلد يونايتد مساء غد السبت، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

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