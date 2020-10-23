في الجول ينشر نص خطاب الزمالك للاتحاد الإفريقي لتأجيل نهائي دوري الأبطال

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 17:49

كتب : أحمد شوقي صلاح

لاعبو الزمالك يحتفلون بهدف أشرف بنشرقي في الرجاء

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك خطابا للسكرتير العام للاتحاد الإفريقي "كاف " عبد المنعم باه من أجل مطالبته بتأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تأجيل مواجهته ضد الرجاء.

وجاء خطاب الزمالك الذي أرسله للاتحاد الإفريقي حسبما علم FilGoal.com كالتالي:

إلى السيد باه:

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بشأن قرار تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا فنحن نعرب عن عدم راحتنا تجاه ما حدث بناء على التالي:

**لا نؤمن أنه من العدل أن نلعب نصف النهائي في الأول من شهر نوفمبر ثم نلعب النهائي حال التأهل له في الموعد المحدد سابقا السادس من نوفمبر، هذا سيتيح لنا أربعة أيام فقط للإعداد للقاء حيث سنواصل العمل خلالهم فقط على الاستشفاء بعيدا عن الجهد البدني الواقع على اللاعبين.

**بالنسبة لطرفي نصف النهائي الآخر فهما سيلعبان في الـ23 من شهر أكتوبر الجاري والفريق الفائز سيحصل على 13 يوما راحة بين المباراة وموعد النهائي، ولا نؤمن أن ذلك الأمر سيكون عادلا بالنظر لوجود أربعة أيام لنا قبل راحة لنا قبل خوض النهائي.

**الاتحاد المصري لكرة القدم أخبرنا إننا أصبح لزاما علينا مواجهة الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري، وهي مباراة هامة لنا إذ أنها ستحدد مركزنا في المسابقة.

**نحن نلتزم بقواعد ولوائح كاف في دوري الأبطال، وتلك اللوائح تنص على أنه لا يمكن تغيير مواعيد المسابقة إلا في حالة القوة القهرية، هل التأجيل الحالي يندرج تحت تلك النقطة المذكورة؟

**خلال الاجتماع عبر الفيديو كونفرانس بين الثمانية فرق المتأهلة لنصف نهائي بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، نحن صوتنا من أجل عدم تأجيل المباريات لأننا اعتقدنا أن مطالبات التأجيل ليست قوية، مع ذلك تم الإقرار بتأجيل المباريات رغم تحديد مواعيدها مسبقا من قبلكم، بالنسبة للتأجيل الحالي لنصف النهائي فلم يكن هناك أي تصويت، بل مجرد طلب من ناد واحد.

من قبلنا نحن نود التعاون مع الاتحاد الإفريقي وممارسة أقصى درجات المرونة، ونطلب منك معاملة مباراتي نصف النهائي في دوري الأبطال بطريقة مماثلة أو تأجيل النهائي، إذ لدينا مساحة لتأجيل النهائي قبل موعد التوقف الدولي والمحدد من قبل فيفا يوم الأحد الثامن من نوفمبر المقبل.

شكرا لتفهمكم ونتمنى مواصلة التعاون والدعم.

وقرر كاف تأجيل لقاء الزمالك والرجاء للأول من شهر نوفمبر المقبل بعد إصابة عددا من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا وعدم قدرته على السفر لمصر.

كان الزمالك قد فاز على الرجاء في الدار البيضاء بهدف مقابل لا شيء، ويحتاج الفريق الأبيض لمجرد التعادل في القاهرة من أجل بلوغ النهائي وملاقاة المتأهل عن لقاء الأهلي والوداد البيضاوي.

في إفريقيا الزمالك الرجاء
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