مؤتمر كونتي: علينا اتخاذ ليفربول مع كلوب كمثال.. ونحصل على أقل مما نستحق

يطالب أنطونيو كونتي المدير الفني لـ إنتر الإيطالي بالصبر على مشروع الفريق مثلما حدث مع ليفربول، ويرى أن إنتر حصل على أقل مما يستحقه.

إنتر خسر في الدربي أمام غريمه التقليدي ميلان، ثم تعادل أمام بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا، ويستعد للقاء جنوى غدا في الجولة الـ 5 من الدوري الإيطالي.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي استعدادا للقاء جنوى: "نحن النظر للفريق، نحاول إدارة الموقف في الوقت الحالي واللعب بأفضل طريقة ممكنة كل 3 أيام".

وتابع "نستعيد اللاعبين عن طريق منحهم تعافي جيد ونستعد للمباريات بالطريقة الصحيحة، ولست قلقا على الإطلاق، لأن الطريق الذي اخترته يجعلني واللاعبين سعداء، نلعب بشكل جيد ونحصل على أقل مما نستحق".

وواصل "أنا راض عن الأداء، لكن قبل كل شيء أرى رضا اللاعبين، نتيجة المباراة تعتمد على عوامل أخرى، علينا أن نقدم 110% للحصول على الأداء والنتيجة".

وفسر "علينا اتخاذ ليفربول مع يورجن كلوب كمثال، لم يفوزا بشيء منذ 4 سنوات والآن هم آله حرب، كان سعداء بما يتم بناءه، وهذا هو المسار الذي يسلكه المدير التنفيذي ورئيس النادي، هذا يجعنا سعداء".

وأتم "يجب أن نستمر في التحسن وهناك أيضا جانب إيجابي: لعب العديد من اللاعبين على الفور واكتسبوا الخبرة بسبب غياب العديد من اللاعبين، سنواصل العمل وخوض المباريات. حتى الآن، لم يكن هناك فريق واحد متفوق علينا".

إنتر لم يفز في آخر 3 مباريات بالدوري الإيطالي ودوري أبطال أوروبا.

ويحتل النيراتزوري المركز السادس في سلم ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 7 نقاط بفارق 5 عن ميلان المتصدر.