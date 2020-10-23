مؤتمر كومان: لا أتوقع أن يكون ريال مدريد ضعيفا.. وأحترم رأي بيكيه

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 15:16

كتب : FilGoal

مؤتمر كومان - برشلونة - ريال مدريد

لا يتوقع رونالد كومان المدير الفني لـ برشلونة الإسباني أن يكون ريال مدريد ضعيفا بعد الهزيمتين الأخيرتين.

ويحترم رأي جيرارد بيكيه الذي هاجم في حوار إدارة النادي. (طالع التفاصيل)

كومان بدأ المؤتمر الصحفي بالرد على تأثير غياب الجماهير: "كل الأندية تفتقد الجماهير. هذا وضع غريب لكن مع الوقت نحاول التعود على ذلك. ونتمنى قريبا السماح بحضور الجماهير قريبا".

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وعن المباراة قال: "لا أتوقع أن يكون ريال مدريد ضعيفا، بل العكس".

وأوضح "هناك ضغط على كلا الفريقين في هذه المباراة بغض النظر عن النتائج. ربما لم يكن ريال مدريد في أفضل حالاته في المباراتين الماضيتين ولكن هذا لا يعني أنهما جاءا إلى هنا بمعنويات منخفضة".

وواصل "إنهم فريق رائع مع لاعبين ذوي خبرة يمكنهم التعامل مع الضغط ومعرفة أن عليهم الفوز بالمباراة".

وأكمل "لا أعتقد أن الخسائر ستؤثر على أي شيء. نحن نعلم أنهم لعبوا بخطة 4-4-2 ضدنا في الماضي، ولم يتركوا مساحة كبيرة كما لو كانوا يلعبون 4-3-3. سيكونون أكثر إحكاما مما رأينا في المباريات الأخيرة ".

وتطرق الهولندي للرد على أسئلة الصحفيين بخصوص تصريحات بيكيه، قائلا: "هو هنا منذ سنوات عديدة. لقد عدت لتوي منذ شهرين أو ثلاثة أشهر الآن. لديه رأيه وأنا أحترم رأيه".

وأردف "إنه شخص ذكي يعرف ما إذا كان سيجري مقابلة من هذا النوع فسوف يلعب جيدا غدا. لقد كان هنا لسنوات عديدة أكثر مني. أنا أحترم أي رأي".

وشدد "كونه يركز على مباراة الغد هو أهم شيء، ورؤيته في التدريبات من الواضح في كامل التركيز".

وواصل عن لاعبي البلاوجرانا "ليس لدي أي شكوى بشأن اللاعبين".

واستدرك "لقد أظهروا الكثير من الطموح والجوع في كل مباراة. دائما ما تكون المباريات ضد ريال مدريد أكثر خصوصية. نريد أن نخطو خطوة أخرى للأمام، وننشئ المزيد من الثقة، وقبل كل شيء، نُظهر أننا على المسار الصحيح".

وأتم مدافع برشلونة التاريخي عن ذكريات الكلاسيكو كلاعب "لعبت العديد من مباريات الكلاسيكو، أذكر مباراة فوزنا 5-0 عندما سجلت من ركلة ثابتة. وأيضًا اتذكر أول كلاسيكو أخوضه".

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