بيكيه: النادي كان يصرف أموالا لكي يتم انتقادنا.. وميسي يستحق كل شيء وهذا ما قلته له

أبدى جيرارد بيكيه مدافع برشلونة غضبه الشديد من إدارة فريقه الحالية بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو بسبب سياستها وفضيحة Barcagate ورغبة ليونيل ميسي قائد ونجم الفريق في الرحيل وغيرها من الأمور.

وصرح بيكيه في حوار مع صحيفة "لا فانجارديا" كما نقلته شبكة ESPN قائلا: "كان أمرا مثيرا للغضب أن يصرف النادي أمولا لكي ينتقدنا".

وواصل"إنه عمل وحشي، كلاعب في برشلونة وترى أن فريقك ينفق المال -الذي تطلبه منك الإدارة الآن- من أجل الانتقاد، ليس انتقاد الأشخاص خارج النادي أو من كانت تربطهم علاقة سابقة بنا، لكن للاعبين الحاليين كذلك".

عدد من المشاكل ضربت برشلونة منذ نهاية العام الماضي، حينما حذر وانتقد جيرارد بيكيه إدارة ناديه من استخدام الصحف والصحفيين التابعين لهم على خلفية انتقادهم. (طالع التفاصيل)

حتى أتت الفضيحة الأكبر، حينما نشرت إذاعة كادينا سير الكتالونية نشرت تقرير قال إن إدارة برشلونة عينت شركة كرست آلاف الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لها وحماية صورة جوسيب ماريا بارتوميو رئيس النادي ومجلس إدارته. فيما عُرف إعلاميا بفضيحة Barcagate.

وهاجمت تلك الحسابات عددا من اللاعبين الحاليين والسابقين مثل ليونيل ميسي قائد الفريق وجيرارد بيكيه وكارليس بويول وتشافي هيرنانديز وجوسيب جوارديولا، وخوان لابورتا الرئيس السابق للنادي وغيرهم.

وصرفت إدارة برشلونة الحالية مبلغ يقارب المليون يورو على عقدها مع الشركة، وقسمت الدفعات المالية على 6 مبالغ تدفع لأقسام مختلفة في الشركة. (طالع التفاصيل)

بيكيه جدد تعاقده، لكنه أرسل "بوروفاكس" بتوقيعه للاعتراض على قرار النادي بمحاولة إجبار اللاعبين على خفض نسبة 30% من رواتبهم.

وصرح اللاعب في هذا الصدد: "التجديد شيء وتوقيع اعتراضك عبر الفاكس أمر آخر".

وأكمل "بشكل شخصي، أي لاعب لديه مطلق الحرية طواعية لقبول عرض من النادي، تلك مشكلة أخرى حينما يجبرونك من طرف واحد وبالطريقة التي قاموا بها".

وتابع "أنا مختلف كليا مع هذا الأمر، قاموا بذلك حينما كان عدد كبير من اللاعبين مع منتخباتهم، وضعونا جميعا في نفس المنطقة مثل بقية الموظفين".

وأردف "كقائد سأدافع عن اهتمامات الفريق وإذا ما قررت توقيع (بوروفاكس)، غرفة الملابس متحدة، حتى ولو قالوا إنها مفككة".

برشلونة حاول إجبار لاعبيه على تخفيض 30٪ من رواتبهم بسبب الخسائر المادية التي تكبدها الفريق على مدار الموسم الماضي. (طالع التفاصيل)

وتطرق بيكيه للحديث عن أزمة ميسي خلال الصيف ورغبته في الرحيل عن الفريق قائلا: "كيف لأفضل لاعب على الإطلاق والذي نحن محظوظون بتواجده معنا ومستمتعون، ينتهي به المطاف يوما ما بإرسال طلب للرحيل لأنك لا تستمع إليه؟ الأمر صادم ما الذي يحدث؟".

وتابع "ليونيل يستحق كل شيء، الملعب الجديد يجب أن يكون باسمه وبعد ذلك أي اسم تجاري ترغب به يأتي بعده".

وأكمل "علينا أن نهتم بأساطيرنا، وألا نستهين بهم، الأمر يغضبني".

وأتم "لم أتحدث مع ميسي كثيرا خلال تلك الفترة، لكنني قلت له إنه عام إضافي وبعد ذلك سيأتي أشخاص جدد".

برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد في الدوري الإسباني يوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة.