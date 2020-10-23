مؤتمر زيدان: ريال مدريد لديه شخصية وعلينا أن نظهر ذلك ضد برشلونة.. والرد على تقارير رحيله

قال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد إن لاعبيه يعرفون جيدا أن يرتقوا لمثل تلك المواجهات القوية وإظهار رد الفعل بعد النتائج السلبية، وذلك سيكون ضد برشلونة في الدوري.

وصرح زيدان في المؤتمر الصحفي "نعلم أننا سنواجه برشلونة بدون جماهير، لكنها دوما مواجهة خاصة، من المهم أن نبدأ مباراتنا بشكل جيد".

وعلق عن جاهزية راموس: "سيرخيو راموس قائدنا، لكننا لن نخاطر به بالطبع، لقد تعافى وسيتواجد معنا في المباراة، الأمر منوط بجاهزيته بنسبة 100% وسيرخيو جاهز".

وأردف "شاهدت المباراة مجددا ضد شاختار، بدأناها بشكل سيء، كان من الصعب لنا أن نلعب ضد الفرق التي تتكتل دفاعيا، ما نريده هو أن نستعد للمباراة، علينا أن نتقبل الأمور المعتادة، لكن من المهم جدا أن نستعيد قوتنا".

وتابع "إنها أفضل طريقة لعكس وضع الفريق الحالي لأن لدينا مباراة غدا".

ريال مدريد كان قد خسر مباراتين على التوالي، في الدوري من قادش وفي دوري أبطال أوروبا في الجولة الأولى من دور المجموعات ضد شاختار دونتسك.

وتابع زيدان: "لكل مباراة تاريخها، الشيء الجيد حول كرة القدم هو أنه يمكنك تغيير الموقف سريعا وعليك أن تفكر بشكل إيجابي".

وأردف "نعمل لـ48 ساعة قبل المباراة، الثقة منوطة بما ستفعله في المباراة، إن أديت بشكل جيد ستكون لديك ثقة".

وأكمل "برشلونة يعرفون كيف يلعبون كرة القدم بشكل جيد جدا، ودائما يعقدون الأمور بالنسبة لك، ستكون مباراة صعبة غدا وهذا جيد جدا".

ويواجه ريال مدريد نظيره برشلونة في الجولة السابعة من الدوري الإسباني يوم السبت.

وأردف زيدان: "دائما ما أنتقد نفسي، لكننا نعلم أننا جميعا يمكننا تغيير الأمور سويا، بعد الخسارة أغلب الانتقادات كانت لي، هذا طبيعي، لا أعيش في الماضي، أهم شيء هو ما سيحدث بعد ذلك ونحن نرغب في لعب مباراة جيدة".

وأضاف "سندخل دوما إلى الملعب نفكر حول الفوز، في بعض الأحيان لا تسير الخطة كما يجب بسبب عوامل مختلف، لكن هذه طبيعتنا، لطالما نعكس تحفزنا في الملعب".

وتابع "لا توجد مباريات سهلة، ما يحدث هو أن الأمور لا تسير بالطريقة التي تريدها، ريال مدريد دائما يمر بمراحل صعود وهبوط، لكنه يظهر دوما قدراته حينما يتم اختباره، وضد برشلونة ستكون فرصة جيدة لإظهار صورتنا".

واسترسل "لاحظت دعم الجميع الرئيس واللاعبين، اللاعبون جعلوني أفوز بالكثير من الأشياء، سأدعم لاعبي جيدا حتى الموت لأنهم يقاتلون ويقاتلون ويركضون، ألاحظ دعم الجميع، علينا أن نتغير حينما تسوء الأمور والفريق لديه الشخصية والجودة علينا أن نظهر ذلك ضد برشلونة".

وأكمل "لا أعتقد أنني أشعر أنني مدين للاعبي، أنا المدرب، وحينما يقولون أشياء سيئة عن الفريق حسنا أنا المدرب وأقول إنه لا شيء يحدث وجميعنا متحدون، حينما نمر بمباراة سيئة علينا أن نتخطى ذلك سويا، ليس في كرة القدم فقط بل الحياة كذلك، حينما لا تسير الأمور على نحو جيد علينا أن نكون معا".

وتابع "لن يكون الأداء هو المشكلة في كامب نو، لاعبي دائما يرغبون في فعل الأشياء بشكل جيد ومتحفزون من أجل ذلك".

وأتم "مستقبلي على المحك؟ هذا ما يقال دائما، العام الماضي كان كذلك ودائما سيكون كذلك، لكنني سأؤدي وظيفتي".

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن ريال مدريد يفكر في تعيين ماوريسيو بوكيتينو أو راؤول جونزاليس إذا ما رحل زيدان عن منصبه.

زيدان المدرب واجه برشلونة في 9 مواجهات سابقة فاز في 4 وتعادل 3 وخسر مرتين، وكانت آخر خسارة لزيدان في كلاسيكو الدوري في موسم 2017-2018 بنتيجة 3-0، بعد ذلك تعادل مرتين وانتصر في آخر كلاسيكو جمع بين الفريقين بنتيجة 2-0 في الموسم الماضي.