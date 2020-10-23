ستيفانو بيولي يكشف سر انتصارات ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لـ ميلان الإيطالي سر بداية الموسم الجيدة للفريق.

وتفوق ميلان على سيلتك الأسكتلندي 3-1 في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي، ليمدد سلسلة اللاهزيمة إلى 21 مباراة على التوالي منذ عودة النشاط الرياضي.

بيولي قال عقب المباراة: "سيطرنا على المباراة جيدا، وفي الشوط الثاني كنا أقل قوة وخاطرنا بعض الشيء".

وتابع "من المهم أن نُظهر أننا لسنا فريقا عاديا يُظهر القليل من التحفيز بعد هذا الفوز المهم مثل الدربي".

وأضاف "السر؟ نعمل جميعا في اتجاه واحد، النادي والجهاز الفني واللاعبين، نشعر جميعا بالمشاركة".

وواصل عبر قناة ميلان: "قوتنا هي الاعتقاد بأن المباراة القادمة هي دائما الأهم وعلينا المضي قدما بهذه العقلية",

وأكمل "نعمل بشكل أفضل في تناغم، أنا دائما أقول للاعبين أن يستفيدوا من كل لحظة وأن يتحسنوا أكثر فأكثر، لأن اختبارات كرة القدم لا تنتهي أبدا وعليك دائما إثبات ذلك".

وأتم "يوم الإثنين سنخوض اختبارا هاما وصعبا للغاية، أمام خصم قوي يتمتع بالكفاءة، خاصة على المستوى الهجومي. وسنبذل قصارى جهدنا لمواصلة هذا الخط الإيجابي".

ويستعد ميلان للقاء روما في ختام مباريات الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي والذي يتصدر ميلان ترتيبه منفردا برصيد 12 نقطة.