رئيس الوداد: لا نملك خيارات أمام الأهلي.. أتمنى أن ينتصر اللاعبون لكبرياء الفريق

تحدث سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي عن مواجهة الأهلي في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 2019-2020.

وقال الناصيري في تصريحات لصحيفة "المنتخب" المغربية: "لا يوجد لدي كلام كثير لأقوله، نتيجة الذهاب بل مردود مباراة الذهاب حمل لنا كتلة احباط لا تتصور".

وتابع "لم نعد نملك خيارات اليوم، إما نكون أول لا نكون، هذا أمر مفروغ منه بل حسم بعد نهاية المباراة مباشرة".

وأضاف "لم نخسر على ملعبنا في أطول سلسلة لفريق مغربي صمد داخل قواعده لـ 26 مباراة متتالية، ولـ 4 سنوات وقد كان مؤلما أن نخسر تحديدا في نصف النهائي".

وواصل "الآن لا يمكن أن نبكي أو نواصل إظهار الندم، الأمر الواقع فرض وردة الفعل صارت واجبة وكل لاعب أدرك قبل السفر أنه متوجه للقاهرة من أجل هذه المهمة لا غير، وما أتمناه هو أن ينتصر اللاعبون لصورة وسمعة وكبرياء الوداد".

وأتم "بعد الذي حدث ذهابا لم يعد هناك أي نقاش عن مكافأة أو منحة، الرد والثأر لما حدث في الدار البيضاء والانتصار لسمعة الفريق هو أكبر حافز في هذه المباراة".

الأهلي تفوق ذهابا خارج قواعده بنتيجة 2-0 مكبدا الوداد الخسارة الأولى على أرضه في البطولات الإفريقية منذ 4 سنوات.

ويحتاج الأهلي للفوز أو تعادل أو الخسارة بفارق هدف على أقل تقدير من أجل التأهل للمباراة النهائية.