الإسماعيلي لـ في الجول: وافقنا على موعد مباراة الزمالك حرصا على ظروفه ومراعاة لموقف اتحاد الكرة

قال علاء وحيد المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي إن فريقه قبل بخوض مباراة الزمالك يوم 26 من شهر أكتوبر الجاري لحرصه الشديد على نجاحه في مشواره الإفريقي وكذلك مراعاة لظروف اتحاد الكرة. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح وحيد قائلا: "قبلنا بخوض مباراة الزمالك يوم 26 أكتوبر الحالي، وذلك تقديرا لظروف الزمالك وللحصول على أكبر فترة راحة قبل خوض مباراة الرجاء في دوري الأبطال".

وواصل "كذلك بسبب ظروف اتحاد الكرة ورغبته في إنهاء المسابقة قبل يوم 31 أكتوبر الحالي".

وأكمل "كنا نفضل اللعب اعتبارا من يوم 27 أكتوبر، بسبب فترة الراحة الطويلة التي حصل عليها اللاعبون ولعب اللقاء بعد 4 أيام من استئناف التدريبات".

وأتم "الإسماعيلي حريص كل الحرص على نجاح الفرق المصرية في مشوارها الإفريقي بالإضافة لاستقرار وانتظام مسابقة الدوري وكافة المسابقات".

ماذا حدث؟

اتحاد الكرة المصري اجتمع بممثلي الإسماعيلي والزمالك لتحديد موعد مباراة الفريقين في الجولة الأخيرة من الدوري المصري لموسم 2019-2020، وأوضح الإسماعيلي لـFilGoal.com أنه يرغب في خوض المباراة بداية من يوم 27 أكتوبر وما يليه لأن فريقه استأنف التدريبات يوم أمس الخميس. (طالع التفاصيل)

الرجاء أعلن إصابة 14 لاعبا بين صفوفه بجانب عضو من الفريق بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ويدخل حجرا صحيا في المغرب، ليصدر كاف بيانا يوم الخميس يعلن من خلاله تأجيل مباراته أمام الزمالك إلى يوم 1 نوفمبر المقبل. (طالع التفاصيل)

اتحاد الكرة المصري أعلن مساء الخميس مواعيد الجولة الأخيرة من الدوري المصري الممتاز، ومن ضمنها مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي يوم 26 أكتوبر. (طالع التفاصيل)