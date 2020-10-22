رسميا - الزمالك يواجه الإسماعيلي يوم 26 أكتوبر.. وتحديد مواعيد الجولة الأخيرة

أعلنت إدارة المسابقات في اتحاد الكرة المصري إقامة لقاء الزمالك أمام الإسماعيلي في الجولة الأخيرة من الدوري المصري يوم 26 أكتوبر الجاري.

وأصدرت لجنة المسابقات المواعيد النهائية لمباريات الجولة الأخيرة من الدوري المصري والتي شهدت إقامة لقاء الزمالك والإسماعيلي يوم 26 أكتوبر، ولقاء طلائع الجيش والأهلي يوم 31 أكتوبر الجاري.

وفيما يلي كل مواعيد الجولة الأخيرة:

الإثنين - 26 أكتوبر - الزمالك ضد الإسماعيلي - الثامنة مساءً.

الخميس - 29 أكتوبر - أسوان ضد الاتحاد السكندري - الخامسة والنصف مساءً.

الإنتاج الحربي ومصر للمقاصة - الثامنة مساءً.

الجمعة - 30 أكتوبر - إنبي ضد طنطا - الثالثة عصرا.

الجونة ضد حرس الحدود - الخامسة والنصف عصرا.

المصري ضد وادي دجلة - الثامنة مساءً.

السبت - 31 أكتوبر - سموحة ضد نادي مصر - الثالثة عصرا.

بيراميدز ضد المقاولون العرب - الخامسة والنصف مساءً.

طلائع الجيش ضد الأهلي - الثامنة مساءً.