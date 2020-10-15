كادينا سير: برشلونة سيدخل في مفاوضات عاجلة لتخفيض 30% من رواتب الجميع

الخميس، 15 أكتوبر 2020 - 14:33

كتب : FilGoal

مقر برشلونة

دخل نادي برشلونة في مفاوضات عاجلة مع كافة العاملين به سواء لاعبين أو جهاز فني أو عمال لتخفيض راوتبهم لمواجهة الضغط المالي والخسائر الحالية. وذلك وفقا لتقرير نشرته إذاعة "كادينا سير" الإسبانية.

وقال التقرير إن النادي يسعى لتخفيض رواتب كافة المتواجدين والعاملين به بنسبة 30% لتخفيف العبء المالي.

وستكون هناك مفاوضات مع الفريق الأول والطاقم الفني في الأسابيع المقبلة مع تحديد يوم 5 نوفمبر كموعد نهائي للتوصل لاتفاق مع كافة الأطراف.

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وتأمل إدارة النادي في التوصل لاتفاق ودي، وإن لم يحدث ستتدخل الإدارة بشكل فردي لاتخاذ القرار.

وأوضح التقرير أن بعض اللاعبين منفتحين على فكرة خفض رواتبهم، لكن الأكثرية يشككون في تحركات النادي ولا ينوون أن يوافقوا بسهولة على الأمر.

وكانت تقارير قد ألمحت خلال الأسبوع الماضي إلى أن لاعبي الفريق يمكنهم فسخ العقد من جانب واحد في 2021 إن تم خفض الرواتب بدون التوصل لاتفاق بين كافة الأطراف.

ويأتي ذلك بعد الكشف عن ميزانية النادي واكتشاف أن خسائره تضاعف عن الموسم الماضي ما تسبب في نتائج اقتصادية مقلقة.

وارتفعت خسائر برشلونة من 217 مليون يورو في يونيو 2019 إلى 488 مليون يورو في يونيو 2020.

يأتي ذلك بعد إعلان برشلونة تسجيله خسائر في ميزانيته بقيمة 97 مليون يورو.

في إسبانيا الدوري الإسباني
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