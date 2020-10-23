شورلي: مورينيو شخص غليظ.. لم أنفذ ما طلبه بسبب القسوة والضغط النفسي

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 13:34

كتب : FilGoal

مورينيو - شورلي

هاجم أندري شورلي لاعب تشيلسي وألمانيا السابق، جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنام والذي قاد الأول في فريق بلوز من صيف 2013 إلى فبراير 2015.

وقال شورلي (29 عاما)، بطل مونديال 2014 والذي اعتزل كرة القدم منذ أشهر قليلة، إن البرتغالي كان سببا في انتهاء مشواره سريعا مع النادي اللندني لينتقل إلى فولفسبورج الألماني.

وصرح شورلي في حواره مع جوكو ونترشيدت في فيديو عبر يوتيوب "إنه شخص غليظ. لطالما قلت لنفسي، ماذا يفعل؟ لماذا يعاملني هكذا؟ لماذا يفعل كذلك بالناس؟".

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وأضاف "بالعودة للوراء، أدركت ماذا أراد وما الأدوات التي كان يعمل بها. في ذلك الوقت، لم أستطع التعامل مع ما طلبه مني بسبب القسوة والضغط النفسي. الأمر كان صعبا للغاية. كنت أقود سيارتي عائدا للمنزل بعد محادثة معه وأقول لنفسي: لقد سئمت ذلك. ماذا يمكنني أن أفعل؟ كان يشكل ضغطا هائلا علي".

واستمر شورلي المتوج بالدوري الإنجليزي الممتاز مع تشيلسي في 2015 "كان يضع أشياء في عقلي لا يمكن استيعابها. في يونيو 2013 كنت أتفاوض مع تشيلسي وكان مورينيو مدربي في المباراة (لقاء اعتزال مايكل بالاك). قال لي: لو لم تسجل هدفين اليوم، سأعيرك إلى ساوثامبتون. لم أكن أعرف هل يمزح أم لا".

وأردف لاعب دورتموند وباير ليفركوزن السابق "كنت ألعب أساسيا ثم يخرجني بين الشوطين. وفي المباراة المقبلة كنت خارج القائمة. لم أتفهم الأمر في ذلك الوقت وفقدت تقديري لنفسي. شعرت أنني جُرحت. ثم فكرت ما الذي يجول في خاطره. أحيانا في المران كنت أشعر أنه ينظر إلي فقط، حتى لو لم يكن ذلك حقيقة".

كان شورلي لاعبا في تشيلسي وقتما توج بكأس العالم 2014 في البرازيل، لكن علاقته المتوترة بمورينيو عجلت برحيله عن الدوري الإنجليزي.

وعاد شورلي لإنجلترا في 2018 ليلعب معارا لمدة موسم مع فولام، ثم لعب موسما في سبارتاك موسكو الروسي وأعلن اعتزاله بعد انتهاء عقده مع دورتموند في يوليو الماضي.

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