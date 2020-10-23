مؤتمر سولشاير: لا أعلم من أين جاء الحديث عن مشكلة جرينوود؟.. ويجب أن ننتصر في ملعبنا مثل خارجه

قال أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد إن لاعبه مايسون جرينوود لا يعاني من أي مشاكل على الإطلاق، مشددا على أن فريقه يجب أن يحقق انتصارات بنفس الطريقة التي يحققها خارج ملعبه.

وصرح سولشاير في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة تشيلسي: "بالطبع من المهم للغاية لمانشستر يونايتد أن يستمر في الزخم الحالي، إن خسر اللاعبون مباراة أو مباريات يكونون عازمين على الفوز ورد الاعتبار، رأيت التركيز ضد نيوكاسل وبعدما تفوز ضد باريس سان جيرمان تحصل على مزيد من الإيمان والثقة".

وواصل "أداء رائع لمرتين متتاليتين ونتائج والآن نركز على المباراة التالية".

وأكمل "دوني فان دي بيك لائق بدنيا بشكل كاف، لكن بالطبع هناك منافسة على المراكز، الأمر سيمنحه وقتا للتكيف مع زملائه الجدد، إنه دوري جديد".

وتابع "إنه لاعب كبير وشخصية رائعة ومتواضع ويعمل بقوة ويطمح في المشاركة لوقت أطول، ستشاهدونه على مدار الموسم، سيكون موسما طويلا للغاية، ودي بيك أذهلني، سترونه".

ويستعد مانشستر يونايتد لمواجهة تشيلسي يوم السبت ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق سولشاير للرد عن سؤال حول هل يتأخر جرينوود عن التدريبات، قائلا: "لدينا سجل كبير من عادة تطوير لاعبينا الشباب ومنحهم الفرصة، وهذا يعني أنك تحصل على عادات جيدة مبكرا، وتعبر عن نفسك، مايسون جرينوود أتى عبر نفس البرنامج، وسيتألق وأنا واثق من ذلك، من الرائع العمل مع فتى مثله".

وتابع "تجعل نفسك هدفا للصحف حينما تلعب بشكل جيد، لكنني لست قلقا على الإطلاق بشأنه، شارك ولعب بشكل رائع وبدأ لأول مرة ضد توتنام في الموسم الماضي، كان رائعا".

وواصل "أخطا لمرة وحيدة مع إنجلترا وفجأة طاردته الصحف الإنجليزية، يجب أن أخيب أملكم، لم يتأخر مايسون لمرة وحيدة عن التدريبات، رأيت بعضا من لاعبي يونايتد السابقين يتحدثون عنه ولا يعرفون ما يتحدثون عنه ويمكنهم أن يروا كل يوم، لا أعلم من أين أتت تلك القصص".

وأكمل "جرينوود لديه عائلة جيدة تدعمه، لا يمكنني أن أصدق كل هذه القصص عنه أنه ليس محترفا".

وكانت شبكة "سكاي" وعدد من الصحف الإنجليزية قد نشرت تقريرا يوم الخميس أوضحت من خلاله أن مانشستر يونايتد ذكر لاعبه جرينوود بأهمية الانضباط وعدم التأخر، بسبب مشاكله الأخيرة حسب وصف التقارير. (طالع التفاصيل)

وتطرق سولشاير للحديث عن مستوى فريقه خارج ملعبه قائلا: "أختلف مع أمر الانتصار في 10 مباريات على التوالي خارج ملعبنا لأننا خسرنا ضد تشيلسي وإشبيلية على ملاعب محايدة، نحتاج إلى أن نرفع من مستوانا على ملعبنا، انظر على الطريقة التي نستعد بها، ربما هناك شيء نحن بحاجة للتعامل معه، فترة الإغلاق جعلتنا نقوم بالأشياء بشكل مختلف في ملعبنا، لذا ربما نحتاج لأن نقوم بالأمر بطريقة مختلفة".

وواصل عن الإصابات: "آمل وأتوقع أن يكون الثلاثي ماجواير وكافاني وجرينوود جاهز للمشاركة".

وعند سؤاله عن الخسارة من توتنام في الدوري بنتيجة 6-1 قائلا: "لا أعتقد أن أي شيء سيمحي ذكرى الخسارة من توتنام، ستظل دوما في كتب التاريخ وعلينا أن نتعايش معها، يمكنك أن تنظر إلى الأسباب المختلفة ولماذا خسرنا بهذا الشكل، لكن علينا أن نسير للأمام".

وأتم "حدث الأمر كثيرا في هذا النادي أن تكون لديك خسائر كبيرة أو انتكاسات، لكننا كنا نعود ونرد بشكل جيد".