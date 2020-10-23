مورينيو ضاحكا: أطلقنا على هويبرج اسم زيدان

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 11:36

كتب : FilGoal

هويبرج

كشف جوزيه مورينيو مدرب توتنام إطلاقه اسم "زيدان" على لاعبه بيير-ايميل هويبرج بعد المراوغة التي فعلها الأخير ضد لاسك النمساوي في مباراة حسمها الأول بنتيجة 3-صفر في الدوري الأوروبي.

ورغم تعرضه لإصابة قوية تطلبت تضميد رأسه إلا أن اللاعب الدنماركي رفض مغادرة الملعب وساهم بشكل طيب في تفوق ناديه.

وفي الشوط الأول وبعد تعرضه للإصابة راوغ هويبرج لاعبين من لاسك مستخدما حركة اشتهر بها زين الدين زيدان نجم فرنسا السابق.

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ولهذا قال مورينيو في مؤتمر صحفي:"كنا نضحك مما فعل بعد نهاية الشوط الأول وأطلقنا عليه اسم زيدان. جيد جدا لكن لا تفعل ذلك مجددا بيير!".

وأضاف "لاعب جيد جدا، قائد جيد بدون شارة".

وفاز فريق سبيرز على ضيفه لاسك بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويحل توتنام ضيفا على بيرنلي يوم الإثنين في الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يتجه لبلجيكا لمواجهة رويال أنتفيرب في الدوري الأوروبي.

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