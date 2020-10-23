تقرير مغربي: نيانت الأقرب لإدارة نهائي الكونفدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

الجمعة، 23 أكتوبر 2020 - 11:28

كتب : FilGoal

نيانت

يقترب الحكم الكاميروني أليوم نيانت من إدارة المباراة النهائية لكأس الكونفدرالية الإفريقية والتي تجمع بيراميدز ونهضة بركان المغربي.

وحسب موقع "البطولة" المغربي فأن الكاميروني "الأقرب وبنسبة كبيرة لقيادة المشهد الختامي لكأس الكونفدرالية".

نيانت أدار مباراة الزمالك والرجاء المغربي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال والذي انتهى بفوز الفارس الأبيض 1-0 بفضل هدف أشرف بنشرقي.

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وكان نادي الرجاء قد تقدم باحتجاج ضد الأداء التحكيمي للحكم الكاميروني. (طالع التفاصيل)

ولم يدر الكاميروني أي مباراة سابقا لـ بيراميدز، لكنه أدار 12 مباراة للأندية المصرية إجمالا في البطولات الإفريقية.

الزمالك حقق 4 انتصارات من أصل 7 مباريات، بينما حقق الأهلي انتصارين في 4 مباريات، وخسر الإسماعيلي مباراته الوحيدة تحت إدارته التحكيمية.

ومع الأندية المغربية، أدار الحكم البالغ 38 عاما 13 مباراة في البطولات الإفريقية، وحققت 6 انتصارات مقابل 5 تعادلات وخسارتين.

وكان بيراميدز قد تفوق على هوريا كوناكري الغيني بنتيجة 2-0 في المربع الذهبي، بينما تخطى نهضة بركان عقبة حسنية أكادير بنتيجة 2-1.

الكونفدرالية بيراميدز نهضة بركان أليوم نيانت
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