ليكيب: الكلاسيكو ومونشنجلادباخ آخر فرصة لـ زيدان في ريال مدريد

يعيش زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد وقتا صعبا بعدما تلقى هزيمتين محرجتين على ملعبه أمام قادش في الدوري الإسباني وضد شاختار دونتسك في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الفرنسي، حامل لقب الدوري الإسباني، لمواجهة مرتقبة ضد مضيفه برشلونة في الكلاسيكو يوم السبت في الجولة 7 من البطولة.

وكتبت صحيفة ليكيب الفرنسية أن زيدان مهدد بالإقالة من البيت الملكي، إذا أخفق في المباراتين المقبلتين، ضد برشلونة، وضد بوروسيا مونشنجلادباخ في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

رغم خسارة ريال مدريد ضد قادش في الدوري إلا أنه على بعد نقطة من المتصدر ريال سوسييداد وله مباراة مؤجلة ضد خيتافي.

وفي دوري الأبطال، لابد أن يحقق رفاق سيرخيو راموس نتيجة طيبة في ألمانيا ضد مونشنجلادباخ الذي اقتنص نقطة من إنتر ميلان الإيطالي.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مونشنجلادباخ يوم الثلاثاء المقبل.

ثم يستضيف ويسكا في الدوري ثم يلعب ضد ضيفه إنتر ميلان في دوري الأبطال.

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