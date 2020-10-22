حوار في الجول - الرجاء: لا نقبل الاتهامات.. وسؤال لجماهير الزمالك

"نشعر بالراحة من قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل مواجهة الزمالك لكننا لا نقبل الاتهامات" بتلك الكلمات بدأ سعيد وهبي المتحدث الرسمي للرجاء حديثه لـFilGoal.com.

وأعلن الاتحاد الإفريقي تأجيل إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الزمالك والرجاء إلى الأول من شهر نوفمبر المقبل جراء تفشي فيروس كورونا في صفوف الفريق المغربي وعدم قدرته على السفر لمصر.

وتحدث سعيد وهبة لـFilGoal.com عن القرار قائلا: "نشعر بالراحة من القرار ونشكر المسؤولين في كاف لتفهمهم للوضع الذي نمر به وكذلك نشكر فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي على مساندته لنا وكذلك رئيس الزمالك مرتضى منصور على تفهمه للوضع".

وأردف "هذا ليس غريبا على الزمالك فهو ناد كبير ونمتنى الآن الشفاء لجميع المصابين في الفريق".

كيف يعد الرجاء نفسه للقاء الزمالك؟

وبسؤاله كيف سيعد الرجاء نفسه لملاقاة الزمالك وهل ينوي خوض أي لقاء ودي أجاب "الآن الفريق في حجر صحي ونحن سوف نلتزم به ولا يوجد أي تفكير عن خوض وديات".

وأضاف "نحن نتعامل مع الموقف بطريقة عقلانية، أهم شيء عودة اللاعبين لعائلاتهم ثم للفريق وأتمنى أن يكونوا لائقين في موعد مواجهة الزمالك".

وأكمل "لو من تعافى منهم أصبح لائقا للمشاركة ومسحته جاءت سلبية سيتواجد معنا في رحلتنا للقاهرة".

وبسؤاله عن كيف يرى الرجاء فرصه في اللقاء بعد قرار التأجيل أجاب "كنا الأفضل في لقاء الذهاب وتعرضنا لظلم تحكيمي وكان لنا ركلة جزاء وقرارات الحكم كانت مؤثرة ضدنا".

وأردف "بالفعل أرسلنا خطابا للاتحاد الإفريقي نشتكي فيه من الحكم والظلم الذي وقع علينا، خسرنا الجولة الأولى وهنيئا للزمالك والآن نركز على اللقاء الثاني وقدرتنا على تحقيق شيء جيد".

وشدد المتحدث الرسمي للرجاء "الآن نحن ملتزمون بالمواعيد التي أقرها كاف للمباريات".

"لا نقبل الاتهامات"

وبسؤاله لماذا تفشى فيروس كورونا في صفوف الرجاء بتلك القوة أجاب سعيد وهبي "لست مؤهلا للرد على ذلك السؤال ولكن أي شخص في العالم معرض للإصابة به فهو وباء قاتل لا نعلم أسبابه".

وعن غضب جمهور الزمالك من تأجيل اللقاء والقول بإن السلطات المغربية أصدرت خطابا لمنع الرجاء من السفر لمساندته في رغبته في تأجيل اللقاء علق "الجمهور له حرية التعبير ولن أرد على ذلك هو قرار حكومي بحت".

وشدد "سؤالي لجماهير الزمالك ما ردهم لو تعرض فريقهم لظلم تحكيمي؟".

وأضاف مستنكرا "تعرضنا لست إصابات مفاجئة في صفوف الفريق بعد لقاء الذهاب بـ24 ساعة على الرغم من أن المسحة الخاصة باللقاء أظهرت إصابتين فقط، هل غير الأطباء نتائج المسحات؟".

وأتم سعيد وهبي حديثه "هذا حديث خطير وغير مقبول تلك الاتهامات، الحالات المصابة لدينا مؤكدة ولن نقبل هذا الحديث".