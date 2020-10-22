البنك الأهلي يستقر على ملعب اتحاد الشرطة في الموسم الجديد

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 23:05

كتب : رضا السنباطي

محمد يوسف مدرب البنك الأهلي

استقر نادي البنك الأهلي على ملعب اتحاد الشرطة لخوض مباريات الفريق الرسمية في الدوري المصري الموسم المقبل، حسبما صرح أشرف نصار رئيس النادي.

وكشف رئيس النادي لـ FilGoal.com أن الاستقرار على ملعب اتحاد الشرطة جاء "بعد دراسة أكثر من الملعب".

وفاضل نادي البنك الأهلي بين ملاعب بتروسبورت والسكة الحديد وكلية الشرطة، قبل أن يستقر على الأخير.

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وخاض محمد يوسف المدير الفني الجديد للبنك الأهلي أول مران له مع الفريق يوم الخميس، ويدرس في الوقت الحالي قوام الفريق وما يحتاجه من صفقات جديدة.

ووصل نادي البنك الأهلي للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه، بعدما تصدر مجموعة الصعيد.

في الدوري البنك الأهلي
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