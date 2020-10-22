معلول يشتكي من إجهاد في الخلفية.. ومصيره غامض أمام الوداد

اشتكى علي معلول ظهير أيسر الأهلي من شعوره بإجهاد في العضلة الخلفية، مما يثير الشكوك حول إمكانية مشاركته من عدمها أمام الوداد الرياضي المغربي، حسبما علم FilGoal.com.

وعلم FilGoal.com أن معلول غاب عن المشاركة في مران الأهلي اليوم الجمعة بقرار من الجهاز الفني، الذي فضل عدم المجازفة باللاعب لتجنب تفاقم الإصابة.

ولم يتحدد حتى الآن مصير معلول بشكل نهائي من المشاركة أمام الوداد، و"الأقرب هو غياب اللاعب"، حسبما كشف مصدر مسؤول داخل النادي لـ FilGoal.com.

الاتجاه الأقرب داخل الجهاز الفني لـ الأهلي في الوقت الحالي هو عدم المجازفة بالدفع بعلي معلول أمام الوداد، حتى لا تتفاقم آلامه.

وفي حال غياب معلول عن اللقاء، من المنتظر أن يشارك محمود وحيد أو أيمن أشرف في مركز الظهير الأيسر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في التاسعة مساءً يوم الجمعة على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الأهلي انتصر على الوداد بثنائية مقابل لا شيء في المغرب، في لقاء شهد تسجيل علي معلول للهدف الثاني من علامة الجزاء.