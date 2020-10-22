أرتيتا: أنا المسؤول عن خطأ لينو.. وسعيد بتغريدات أوزيل

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 22:13

كتب : FilGoal

أرتيتا - أرسنال

تحدث ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي عن خطأ بيرند لينو أمام رابيد فيينا النمساوي، مشيرا إلى "أنا المسؤول عن ذلك".

أرسنال فاز على رابيد فيينا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

رابيد فيينا تقدم أولا بعد خطأ قاتل من لينو، قبل أن يقلب أرسنال الطاولة عن طريق ديفيد لويز وأوباميانج. (طالع التفاصيل)

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وقال أرتيتا: "كنا نعلم جيدا مدى صعوبة المباراة".

وأضاف في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء "جعلنا الأمور أصعب على أنفسنا بسبب ارتكبنا لبعض الأخطاء واهتزاز شباكنا".

وتابع "في الحقيقة، أنا المسؤول عن خطأ لينو لأنني أطلب من اللاعبين التمرير في الخلف".

وأردف "ولكن في النهاية الأخطاء جزء من كرة القدم، وعلينا جميعا أن نعلم مدى نُمرر ومتى يجب علينا إبعاد الكرة، وبالتأكيد فهم ذلك من خارج الملعب أسهل من داخل الملعب".

وعن أداء توماس بارتي في ظهوره الأساسي الأول مع أرسنال، قال أرتيتا: "بارتي ظهر قويا ومرتاحا، أعتقد أنه سيطر على خط الوسط لوحده في الشوط الثاني عندما تقدمنا للأمام وبدأنا في خلق المزيد من الفرص. بارتي كان رائعا".

وتطرق أرتيتا للحديث عن تغريدات ميسوت أوزيل التي غرد بها أثناء لقاء رابيد فيينا، قائلا: "هذا ما أريده من كل اللاعبين الذين لا يشاركون. سعيد بسماعي بما فعله أوزيل ولم أتوقع غير ذلك".

وغرد أوزيل عبر حسابه الشخصي على (تويتر) قبل اللقاء متوقعا فوز أرسنال برباعية، وبعد ذلك غرد أكثر من مرة لدعم الفريق أثناء المباراة.

أرسنال الدوري الأوروبي
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