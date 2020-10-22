أرسنال ينتصر على أخطاء لينو ويعبر رابيد فيينا بمشاركة فعالة لـ النني

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 21:09

كتب : FilGoal

أرسنال - رابيد فيينا

حقق فريق أرسنال الإنجليزي انتصاره الأول في بداية مشواره في الدوري الأوروبي، بعدما فاز على رابيد فيينا النمساوي.

أرسنال فاز على رابيد فيينا بهدفين مقابل هدف في النمسا في الجولة الأولى من المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي.

محمد النني لاعب منتخب مصر شارك أساسيا وأكمل المباراة حتى نهايتها وساهم في هدف انتصار أرسنال.

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كتيبة ميكيل أرتيتا وجدت نفسها متأخرة في النتيجة في الدقيقة 51 بعد خطأ قاتل من بيرند لينو.

لينو حارس أرسنال مرر الكرة بالخطأ لـ لاعب رابييد فينا، لتصل إلى تاكسيارشيس فونتاس الذي وضعها بسهولة في الشباك.

بعدها تدخل أرتيتا ليدفع بالثنائي هيكتور بيليرين وبير أوباميانج، وتأثير تدخل أرتيتا لم يتأخر أبدا.

عرضية من نيكولاس بيبي على رأس ديفيد لويز، وهدف التعادل لـ أرسنال في الدقيقة 70.

بعدها مباشرة ومن تمريرة رائعة ومتقنة من النني، أنطلق بيليرين خلف خط دفاع رابيد فيينا، قبل أن يرسل عرضية أرضية لـ أوباميانج والأخير يضعها في الشباك.

وفي إطار نفس المجموعة انتصر مولده النرويجي على حساب دوندالك الإيرلندي بهدفين مقابل هدف في إيرلندا.

وفيما يلي بقية نتائج المباريات التي أقيمت في الجولة الأولى من الدوري الأوروبي:

المجموعة الأولى: يانج بويز 1-2 روما - سسكا صوفيا 0-2 كلوج.

المجموعة الثانية: رابيد فيينا 1-2 أرسنال - دوندالك 1-2 مولده.

المجموعة الثالثة: باير ليفركوزن 6-2 نيس - هبوعيل 3-1 سلافيا براج

المجموعة الرابعة: ليخ بوزنان 2-4 بنفيكا - ستاندر لياج 0-2 رينجرز

المجموعة الخامسة: آيندهوفن 1-2 غرناطة - باوك 1-1 نيقوسيا

المجموعة السادسة: نابولي 0-1 آلكمار - ريجيكا 0-1 ريال سوسيداد

أرسنال في أوروبا الدوري الأوروبي
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