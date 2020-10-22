رسميا - موسيماني مدرب العام في جنوب إفريقيا للمرة الخامسة في تاريخه

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 22:00

كتب : FilGoal

بيتسو موسيماني

فاز بيتسو موسيماني بجائزة أفضل مدير فني في الدوري الجنوب إفريقي لموسم 2020، للمرة الثالثة على التوالي والخامسة في تاريخه.

وقاد موسيماني صنداونز للفوز بلقب الدوري الجنوب إفريقي للمرة الثالثة على التوالي والخامسة منذ تدريبه للفريق.

وتفوق موسيماني على إيريك تينكلير (مدرب ماريتزبورج يونايتد) وإيرنست ميديندروب (مدرب كايزر تشيفز) لحصد الجائزة.

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موسيماني قاد صنداونز في 2012 وتوج مع الفريق بألقاب الدوري 5 مرات وحل وصيفا مرتين، وكأس نيدبانك مرتين وكأس تيلكوم مرتين، كما فاز بدوري الأبطال وكأس السوبر الإفريقية.

واختير موسيماني كمدرب الشهر 5 مرات في الدوري الجنوب إفريقي وكذلك اختير كأفضل مدرب في الموسم 5 مرات وفاز بجائزة أفضل مدرب في القارة عام 2016.

وتولى موسيماني مهمة تدريب الأهلي الشهر الماضي خلفا للسويسري ريني فايلر.

وخاض المدرب البالغ 56 عاما 4 مباريات مع الأهلي فاز في 3 وتعادل 1.

بيتسو موسيماني الدوري الجنوب إفريقي صنداونز
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