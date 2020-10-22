الدوري الأوروبي - روما يقلب تأخره لفوز في سويسرا.. ونابولي يتكبد الخسارة أمام ألكمار

قلب روما تأخره في الأراضي السويسرية لفوز على حساب يانج بويز في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، بينما تكبد نابولي الخسارة في قواعده أمام ألكمار الهولندي.

وتصدر روما ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع كلوج الروماني الذي فاز على سيسكا صوفيا البلغاري 2-0.

الفريق السويسري تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 14 سجلها.

رد روما تأخر للدقيقة 69 عن طريق الظهير الأيمن برونو بيريس بعدما ركض متخطيا خطوط الفريق وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أرسل الأرميني هنريك مخيتاريان عرضية قابلها الألباني ماراش كومبولا مودعا الكرة برأسية قوية.

كومبولا أصبح أول لاعب يسجل هدفا في ظهوره الأوروبي الأول بقميص روما منذ جينكز أوندر عندما سجل في شباك شاختار الأوكراني في فبراير 2018.

ولحساب المجموعة السادسة سقط نابولي في فخ الخسارة على ملعب سان باولو بهدف دون مقابل أمام نظيره الهولندي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق داني دي ويت الذي حول عرضية يوناس سيفنسون في الشباك في الدقيقة 57.

تغييرات جينارو جاتوزو بنزول لورينزو إنسيني العائد من الإصابة أو أندريا بينتانيا مهاجم الفريق الجديد لم تسفر عن أي جديد.

هزيمة حل بها نابولي في المركز الثالث، في مجموعة يتصدرها ريال سوسيداد الذي فاز 3-0 على رييكا الكرواتي.