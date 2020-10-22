الدوري الأوروبي - روما يقلب تأخره لفوز في سويسرا.. ونابولي يتكبد الخسارة أمام ألكمار

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 21:11

كتب : FilGoal

فيكتور أوسمين - نابولي

قلب روما تأخره في الأراضي السويسرية لفوز على حساب يانج بويز في دور المجموعات من الدوري الأوروبي، بينما تكبد نابولي الخسارة في قواعده أمام ألكمار الهولندي.

وتصدر روما ترتيب المجموعة الأولى بالتساوي مع كلوج الروماني الذي فاز على سيسكا صوفيا البلغاري 2-0.

الفريق السويسري تقدم بهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 14 سجلها.

أخبار متعلقة
تقرير: رئيس نابولي وبعض أندية الدوري الإيطالي تضغط لتأجيل التوقف الدولي المقبل هيرفينج "تشاكي" لوزانو يُرعب بيرجامو.. نابولي يتفوق على أتالانتا بـ 4 أهداف في 20 دقيقة سمولينج: كافحت بشدة من أجل العودة إلى روما تقرير: روما يعرض تمديد عقد دجيكو

رد روما تأخر للدقيقة 69 عن طريق الظهير الأيمن برونو بيريس بعدما ركض متخطيا خطوط الفريق وسدد كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل ربع ساعة على نهاية اللقاء أرسل الأرميني هنريك مخيتاريان عرضية قابلها الألباني ماراش كومبولا مودعا الكرة برأسية قوية.

كومبولا أصبح أول لاعب يسجل هدفا في ظهوره الأوروبي الأول بقميص روما منذ جينكز أوندر عندما سجل في شباك شاختار الأوكراني في فبراير 2018.

ولحساب المجموعة السادسة سقط نابولي في فخ الخسارة على ملعب سان باولو بهدف دون مقابل أمام نظيره الهولندي.

هدف اللقاء الوحيد جاء عن طريق داني دي ويت الذي حول عرضية يوناس سيفنسون في الشباك في الدقيقة 57.

تغييرات جينارو جاتوزو بنزول لورينزو إنسيني العائد من الإصابة أو أندريا بينتانيا مهاجم الفريق الجديد لم تسفر عن أي جديد.

هزيمة حل بها نابولي في المركز الثالث، في مجموعة يتصدرها ريال سوسيداد الذي فاز 3-0 على رييكا الكرواتي.

الدوري الأوروبي نابولي روما
نرشح لكم
أخر الأخبار
الدوري الأوروبي - روما يقلب تأخره لفوز في سويسرا.. ونابولي يتكبد الخسارة أمام ألكمار 16 دقيقة | أوروبا
أرسنال ينتصر على أخطاء لينو ويعبر رابيد فيينا بمشاركة فعالة لـ النني 18 دقيقة | أوروبا
الأهلي يعلن عبر في الجول سلبية مسحة كل لاعبيه قبل لقاء الوداد 19 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
إنفانتينو: أهتم بـ كأس العالم للأندية وليس الدوري الأوروبي الممتاز ساعة | أوروبا
القباني لـ في الجول: التأجيل ليس في مصلحة الزمالك.. الرجاء احتاجه بشدة ساعة | دوري أبطال إفريقيا
أنشيلوتي: بيكفورد مٌحبط وحزين جدا بسبب إصابة فان دايك ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر كأس مصر - الاتحاد السكندري (1) - (1) المقاولون العرب.. التعااادل ساعة | مصر
مرتضى: ليس من العدل الحصول على راحة 5 أيام قبل النهائي مقابل 14 للمنافس 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 3 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك