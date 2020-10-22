الأهلي يعلن عبر في الجول سلبية مسحة كل لاعبيه قبل لقاء الوداد

أعلن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي سلبية مسحة كل لاعبي فريقه قبل لقاء الوداد المغربي.

وقال عبد الحفيظ لـFilGoal.com: "نتائج المسحة الأخيرة جاءت سلبية لكل اللاعبين".

وأتم تصريحاته المقتضبة "جاهزون لخوض المباراة من الناحية الطبية".

جاء ذلك بناء على المسحة التي أجراها الأهلي أمس الأربعاء إذ أن لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تنص على سحب العينات قبل أي مباراة بـ48 ساعة.

ويستضيف الأهلي منافسه الوداد غدا السبت في استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي فاز ذهابا على الوداد في ملعب محمد الخامس بهدفين دون رد.

ويحتاج الأهلي للتعادل أو الفوز بأي نتيجة من أجل ضمان التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ عام 2018.