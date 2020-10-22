إنفانتينو: أهتم بـ كأس العالم للأندية وليس الدوري الأوروبي الممتاز

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 20:19

كتب : FilGoal

جياني إنفانتينو

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إنه ليس مهتما ببطولة الدوري الأوروبي الممتاز بل بكأس العالم للأندية.

وكان ناديا ليفربول ومانشستر يونايتد قد دخلا مفاوضات للانضمام لمشروع مدعوم من قبل "فيفا" يشارك فيه كبار الأندية الأوروبية (طالع التفاصيل).

إنفانتينو قال لوسائل إعلام سويسرية في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "كرئيس لـ فيفا، أنا مهتم بـ كأس العالم للأندية وليس الدوري الأوروبي الممتاز".

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وأضاف "بالنسبة لي، الأمر ليس يتعلق بلقاء بايرن ميونيخ وليفربول، بل بايرن ميونيخ ضد بوكا جونيورز".

ومن المفترض أن تستهل كأس العالم للأندية نظامها الجديد بدءا من الصيف المقبل في الصين.

وواصل إنفانتينو: "ليفربول لديه 160 مليون مشجع حول العالم، وفلامنجو 40 مليون منهم 39 في البرازيل، ليفربول قد يمتلك 5 ملايين في إنجلترا و175 حول العالم".

وأتم "أريد للأندية خارج أوروبا أن تحصل على أصداء حول العالم في المستقبل، حسب رؤيتي، أريد 50 فريقا و50 منتخبا يتنافسون لحصد لقب أبطال العالم".

ولم يُكشف بعد عن موقف بطولة كأس العالم للأندية 2021 خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا.

جياني إنفانتينو الدوري الأوروبي الممتاز كأس العالم للأندية
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