انتهت كأس مصر - الاتحاد السكندري (2) - (1) المقاولون العرب.. انتصار قاتل

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 19:37

كتب : FilGoal

خالد قمر - الاتحاد - المحرق

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الاتحاد السكندري والمقاولون العرب في دور الـ 8 من كأس مصر 2019-2020.

وتعد المباراة هي الظهور الأول لحسام حسن مديرا فنيا لزعيم الثغر في ولايته الثانية.

وكان طلائع الجيش قد حجز أولى بطاقات المربع الذهبي بعد التفوق على بيراميدز بركلات الترجيح.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

--

نهاية المباراة بانتصار قاتل للاتحاد بهدفين لهدف.

ق90+4: جوووول السيد سالم يسجل هدفا قاتلا للاتحاد.

ق49: جووول خالد قمر يدرك التعادل سريعا جدا للاتحاد.

ق47: جووول شكري نجيب يسجل الهدف الأول للمقاولون.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول.

ق43: القائم الأيمن يتصدى لتسديدة سيف الدين الجزيري.

ق19: خالد قمر يسيطر على كرته داخل منطقة الجزاء أمام مدافعي المقاولون ويسدد كرة تمر بجوار القائم الأيمن.

انطلاق المباراة.

حسام حسن كأس مصر المقاولون العرب الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
روبرتو مانشيني يعتذر لمرضى فيروس كورونا 5 دقيقة | أوروبا
باتشيكو عن تأجيل لقاء الرجاء: عوامل تساعدنا لنكون أكثر قوة وترابط.. سنسعد جماهير الزمالك 24 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
رسميا - الزمالك يواجه الإسماعيلي يوم 26 أكتوبر.. وتحديد مواعيد الجولة الأخيرة 26 دقيقة | مصر
حوار في الجول - الرجاء: لا نقبل الاتهامات.. وسؤال لجماهير الزمالك 43 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
البنك الأهلي يستقر على ملعب اتحاد الشرطة في الموسم الجديد 57 دقيقة | مصر
ميلان يتفوق على سيلتك بثلاثية بذكريات دوري الأبطال.. وتوتنام يضرب لاسك ساعة | أوروبا
ميسي عن رونالدو: منافسة رائعة ستظل للأبد.. أتمنى أن أواجهه مع يوفنتوس ساعة | دوري أبطال أوروبا
معلول يشتكي من إجهاد في الخلفية.. ومصيره غامض أمام الوداد ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف – الأقرب لقرار طوارئ كاف بشأن الزمالك والرجاء 2 رسميا – كاف يعلن تأجيل مباراة الزمالك والرجاء.. وموقف مباراتي الأهلي ضد الوداد والنهائي 3 رسالة من أزارو لمسؤولي الأهلي وجماهير الفريق بعد الانتقال للاتفاق 4 مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك
قد ينال إعجابك