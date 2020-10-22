بيان – المقاصة: نناقش 3 عروض لشراء النادي.. المفاوضات لا تزال جارية

أصدرت شركة مصر للمقاصة بيانا، توضح فيه موقفها من المفاوضات الجارية لشراء حقوق النادي.

وأوضح البيان أن الشركة لا تزال في مرحلة المفاوضات، ونفت ما يتم تداوله إعلاميا بشأن حسم عملية الشراء لأحد الأطراف المتقدمة.

وجاء بيان الشركة كالآتي:

"تؤكد شركة مصر للمقاصة، أنها مازالت في صدد استقبال ومناقشة العروض الثلاثة التي تم اعتمادها لرعاية وشراء حقوق النادي "مصر للمقاصة"، وأننا ما نزال في أعمال المفاوضات ومراجعة تلك العروض ولم يتم حتى الآن رفعها لمجلس إدارة الشركة لاعتمادها أو اختيار أي منها.

وتود إدارة الشركة توضيح أن كل ما تم تداوله في الإعلام فيما يخص شراء أي من الأطراف المتقدمة لشراء الحقوق وترسية المزايدة عليه، أمر عار تماما من الصحة.

وتهيب إدارة الشركة كافة وسائل الإعلام الحصول على معلوماتها في هذا الشأن من البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة الشركة دون غيرها.".

ويحتل مصر للمقاصة المركز 11 في الدوري المصري برصيد 41 نقطة.

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