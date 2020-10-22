رسميا - خوسيه ماكيدا يتولى تدريب المغرب التطواني

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 17:32

كتب : FilGoal

ماكيدا

أعلن نادي المغرب التطواني تعيين الإسباني خوان خوسيه ماكيدا مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وسبق ان تولى ماكيدا مهمة تدريب الاتحاد السكندري عبر 3 ولايات فنية والمصري البورسعيدي من قبل في الدوري المصري.

لاعب ريال مدريد السابق، تولى مهمة الاتحاد السكندري موسم 2011-12 حينها حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 17.

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وفي موسم 2014-15 قاد المصري البورسعيدي في 13 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات فقط.

الولاية الثانية له مع زعيم الثغر كانت أفضل موسم 2016-17 إذ حقق الفوز في 6 مباريات من 16.

وفي الموسم التالي تولى مهمة الفريق السكندري للمرة الأخيرة وحقق فوزا وحيدا في 10 مباريات.

المغرب التطواني احتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2019-2020 بفارق 20 نقطة عن الرجاء حامل اللقب.

وأصبحت مهمة ماكيدا مع المغرب التطواني هي الأولى له في بلاد أسود الأطلس.

الدوري المغربي خوسيه ماكيدا الاتحاد السكندري المغرب التطواني
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