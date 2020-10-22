رسميا - خوسيه ماكيدا يتولى تدريب المغرب التطواني

أعلن نادي المغرب التطواني تعيين الإسباني خوان خوسيه ماكيدا مديرا فنيا للفريق خلفا للصربي زوران مانولوفيتش.

وسبق ان تولى ماكيدا مهمة تدريب الاتحاد السكندري عبر 3 ولايات فنية والمصري البورسعيدي من قبل في الدوري المصري.

لاعب ريال مدريد السابق، تولى مهمة الاتحاد السكندري موسم 2011-12 حينها حقق الفوز في 3 مباريات فقط من أصل 17.

وفي موسم 2014-15 قاد المصري البورسعيدي في 13 مباراة حقق الفوز في 3 مباريات فقط.

الولاية الثانية له مع زعيم الثغر كانت أفضل موسم 2016-17 إذ حقق الفوز في 6 مباريات من 16.

وفي الموسم التالي تولى مهمة الفريق السكندري للمرة الأخيرة وحقق فوزا وحيدا في 10 مباريات.

المغرب التطواني احتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المغربي لموسم 2019-2020 بفارق 20 نقطة عن الرجاء حامل اللقب.

وأصبحت مهمة ماكيدا مع المغرب التطواني هي الأولى له في بلاد أسود الأطلس.