لاعب بايرن: تدربنا على كسر دفاع أتليتكو مدريد القوي

أوضح ليون جرويتسكا لاعب بايرن ميونيخ أن فريقه تدرب جيدا على كيفية كسر الدفاع القوي الذي يتميز به فريق أتليتكو مدريد، ونجح في ذلك بتسجيل رباعية كاملة.

وانتصر بايرن ميونيخ على منافسه أتليتكو مدريد في ملعب أليانز آرينا برباعية دون رد في أولى جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الأولى.

وقال جوريتسكا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "أصبحنا أفضل بعد الدقائق العشر الأولى وخلقنا الفرص. كنا جيدين للغاية واستحققنا الفوز".

وأضاف "لقد غيرنا أسلوب اللعب قليلًا، تدربنا على بعض الجمل الفنية لكسر دفاع هذا الفريق القوي دفاعيا. لقد رأيت ذلك جيدًا عند هدف التقدم الأول".

وافتتح كينجسلي كومان أهداف المباراة في الدقيقة 28.

وأتم "من الجيد دائمًا تسجيل الأهداف، وهذا ما يساعد الفريق أكثر. لكن لدي أيضًا العديد من المهام الأخرى ولا ألزم نفسي بتسجيل الأهداف فقط".

وسجل جوريتسكا الهدف الثاني في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 66 سجل كورنتين توليسو الهدف الثالث للفريق البافاري، وأتم كومان حفلة بايرن بهدف رابع في الدقيقة 72.

بتلك النتيجة تصدر بايرن المجموعة مبكرا بثلاث نقاط يليه ريد بول سالزبورج النمساوي ولوكوموتيف موسكو الروسي بنقطة لكل منهما.

ويأتي في المركز الرابع والأخير أتليتكو مدريد.