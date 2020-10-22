جوارديولا: فيرناندينيو سيغيب لفترة.. ودي بروين قد يشارك ضد وست هام

أوضح بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي تفاصيل إصابة لاعبه فرناندينيو، ووصفها بأنها ضربة قوية لفريقه في ظل توالي المباريات هذا الموسم.

وقلب سيتي النتيجة أمام بورتو وفاز 3-1 في افتتاح دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، لكن المباراة شهدت إصابة قوية لفيرناندينيو.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "يعاني فرناندينيو من مشكلة في ساقه، إنها أخبار سيئة".

وأضاف "أعتقد أنه سيغيب لفترة تتراوح من 4 إلى 6 أسابيع. هي ضربة كبيرة لنا في ظل توالي المباريات".

وألمح بيب إلى إمكانية عودة أيمريك لابورت وكيفن دي بروين قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الالسبت المقبل.

وصرح قائلا "أعتقد أن دي بروين ولابورت سيبدآن التدريبات يوم الخميس، لكني لا أعلم كيف سيكونا في الأيام القادمة".

وتابع "من المهم أن يعود اللاعبون، سنذهب إلى لندن بعد 3 أيام ثم نواجه مارسيليا بعدها بـ3 أيام في فرنسا، وبعد 3 أيام نذهب إلى شيفيلد".

وأتم المدرب الإسباني "الجدول الزمني صعب للغاية، نحن بحاجة إلى كل اللاعبين".