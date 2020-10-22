أمير مرتضى: كاف لم يتواصل معنا بشأن تحديد موعد مباراة الرجاء.. وموقف الزمالك

نفى أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك وجود أي تواصل مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي "كاف" بشأن تأجيل مواجهة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال أمير عبر حسابه الشخصي على تويتر: "لم يتواصل معنا أي مسؤول من الاتحاد الإفريقي بشكل رسمي أو ودي بشأن تأجيل مواجهة الرجاء".

ومن المقرر أن تقام مواجهة الزمالك والرجاء مساء السبت على استاد القاهرة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ولم تصل بعثة الرجاء إلى مصر بسبب منعهم من السفر من قبل وزارة الصحة المغربية لتزايد حالات كورونا في الفريق.

وأضاف أمير مرتضى "الأخبار المتداولة حول موافقة الزمالك على التأجيل ليست صحيحة".

وشدد "لسنا طرف في تأكيد أو تغيير الموعد، ومستعدون لخوض المباراة في أي وقت ولكن طبقا للوائح".

وأتم تصريحاته "نتمنى الشفاء العاجل للأشقاء المغاربة".

وكشف نادي الرجاء اليوم الخميس عن ارتفاع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا إلى 14 حالة إيجابية.

وانتشرت تقارير مغربية تفيد بتأجيل اللقاء إلى يوم 1 نوفمبر، لكن لم يصدر كاف أي بيان رسمي حتى الآن.