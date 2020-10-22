مدرب وست بروميتش: شراكة حجازي وإيفانوفيتش رائعة

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 13:53

كتب : FilGoal

أحمد حجازي من مباراة وست بروميتش وبيرنلي

أشاد سلافن بيليتش المدير الفني لوست بروميتش ألبيون بالشراكة الدفاعية بين أحمد حجازي وبرانسلاف إيفانوفيتش في لقاء بيرنلي.

شارك أحمد حجازي مدافع منتخب مصر لأول مرة مع فريقه وست بروميتش ألبيون في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، خلال التعادل السلبي أمام بيرنلي هذا الأسبوع.

وقال بيليتش في تصريحات أبرزتها جريدة اكسبرس أند ستار: "أظهر إيفانوفيتش الخبرة والقيادة والجودة والهدوء".

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وأضاف "كنا قادرين على بناء الهجمات عندما نستحوذ على الكرة لأن حجازي وإيفانوفيتش كانا هادئين حقًا على الكرة".

وتابع "كلاهما تعامل بشكل جيد للغاية مع مهاجمي بيرنلي، فالفريق المنافس يضم خط أمامي مميز يبرز طريقة لعبهم، ولذلك تعلم أن التمريرات العرضية الجيدة قادمة إليهم".

وأكمل "لقد نجح حجازي وإيفانوفيتش في الحد من خطورة هجوم بيرنلي، أنا سعيد حقًا بالطريقة التي لعبا بها".

وتعادل وست بروميتش على ملعبه أمام بيرنلي في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي. وهي أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.

وحصد وست بروميتش ثاني نقطة له في الدوري هذا الموسم ويحتل المركز الـ17 بجدول الترتيب.

بينما حصد بيرنلي أول نقطة له في الدوري ويحتل المركز الـ18.

ولعب حجازي المباراة كاملة وهي المشاركة الأولى له في الدوري هذا الموسم، بجانب المخضرم إيفانوفيتش الذي لعب هو الآخر لأول مرة مع وست بروميتش منذ انضمامه للفريق بداية الموسم.

أحمد حجازي برانسلاف إيفانوفيتش وست بروميتش ألبيون
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