وزير الشباب والرياضة: كل الدعم للأهلي والزمالك وبيراميدز في إفريقيا.. ما تحقق نتاج عمل وجهد كبير

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 13:33

كتب : FilGoal

أشرف صبحي - عمرو الجنايني

قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إنه سيدعم الأهلي والزمالك وبيراميدز بشكل تام لتحقيق بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية، موجها الشكر لمجالس إدارات الأندية الثلاثة.

وصرح صبحي للصحفيين قائلا: "الأهلي والزمالك وبيراميدز لهم كل الدعم حتى نحقق بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية، دورنا هو الحفاظ على الكيانات الرياضية وعدم تأثرها بأي أزمات".

وأضاف "ما تحقق هو نتاج عمل وجهد كبير من الأندية الثلاثة الذين يمثلون مصر في البطولات الإفريقية".

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وواصل "دور الحكومة في عودة النشاط في ظل جائحة كوفيد 19 كان سببا في ذلك المستوى، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على منتخب مصر الأول الذي يستعد لتصفيات كأس الأمم والمنتخب الأولمبي الذي يستعد لأولمبياد طوكيو".

وتابع "دعمي كبير وغير محدود للأندية الجماهيرية والشعبية، مع الحفاظ على تلك الكيانات من أي أزمات قد تواجهها، والدولة داعمة بشكل كبير ولا محدود للمنظومة الرياضية".

وأردف "الوزارة ستقف بجانب الأندية الثلاثة، الأهلي والزمالك وبيراميدز، وأشكر مجالس إدارات تلك الأندية على الظهور بشكل يناسب تاريخ مصر الكروي في إفريقيا".

وأتم "الأهلي والزمالك قطبا الكرة الإفريقية والوطن العربي".

وكان الأهلي قد فاز ذهابا ضد الوداد المغربي في المغرب بنتيجة 2-0 كما فاز الزمالك ذهابا على ملعب الرجاء بنتيجة 1-0، وفاز بيراميدز في نصف نهائي الكونفدرالية ضد هورويا بنتيجة 2-0 ليتأهل لأول مرة في تاريخه إلى النهائي.

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