سكاي - مانشستر يونايتد يحذر جرينوود بسبب عدم الالتزام

حذر نادي مانشستر يونايتد لاعبه مايسون جرينوود حول سلوكه بعد المشاكل الأخيرة خاصة مشكلة عدم حفاظه على المواعيد مؤخرا. وذلك حسب تقرير نشرته شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية.

وأوضحت الشبكة أن النادي ذكر لاعبه بمسؤولياته تجاه الفريق بعد عدد من المشاكل التي تورط فيها مؤخرا.

وأشار التقرير إلى أن جرينوود قد غاب عن مباراتي نيوكاسل وباريس سان جيرمان بسبب "إصابة بسيطة".

وأبدى اللاعب قلقه حيال عدم المشاركة ضد نيوكاسل، غير أنه تدرب مع زملائه بشكل طبيعي يوم الإثنين.

ولم يسافر جرينوود رفقة زملائه إلى فرنسا لمواجهة باريس سان جيرمان وأوضح أولي جونار سولشاير مدرب الفريق أن اللاعب يعاني من مشكلة لياقة بدنية فقط.

ويأتي تذكير يونايتد بعد أسابيع قليلة من استبعاد مايسون جرينوود وزميله فيل فودين من معسكر منتخب إنجلترا بعد خرقهما لقواعد الحجر الصحي في أيسلندا.

صاحب الـ19 عاما تم تصعيده للفريق الأول في صيف 2019 بشكل نهائي، ومنذ ذلك الحين يتألق مع الشياطين الحمر.

جرينوود سجل 18 هدفا وصنع 6 في 57 مباراة مع مانشستر يونايتد في كل المسابقات.