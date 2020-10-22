مدافع الإسماعيلي: سأقاتل لتمثيل المنتخب في أولمبياد طوكيو

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 12:11

كتب : ياسر الشريف

محمد هاني - محمود البدري - الأهلي - الإسماعيلي

قال محمود البدري مدافع الإسماعيلي إنه سيقاتل من أجل تمثيل منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو، وذلك بعد استدعاء شوقي غريب مدرب المنتخب له في المعسكر الاستعدادي للأولمبياد في نوفمبر.

وصرح مدافع الإسماعيلي "لدي حلم سأقاتل من أجله، وهو تمثيل منتخب بلادي في الأولمبياد بطوكيو".

وأضاف "سأبذل قصارى جهدي في التدريبات والمباريات لكي أكون على قدر الثقة الغالية من الجهاز الفني".

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وتابع "الانضمام للمنتخب هو أعلى مراتب الشرف".

وأتم "المنافسة تصب في صالح المنتخب بكل تأكيد، لكنني سأقدم أفضل ما لدي لأثبت أحقيتي في الحصول على فرصة".

وكان شوقي غريب قد أعلن قائمة ضمت 40 لاعبا، من ضمنهم 4 لاعبين من الإسماعيلي وهم عبد الرحمن مجدي ومحمد صادق وأحمد أيمن بجانب البدري.

البدري الظهير الأيسر للإسماعيلي صاحب الـ21 عاما شارك خلال الموسم الجاري في 23 مباراة بكل المسابقات.

منتخب مصر أولمبياد طوكيو
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