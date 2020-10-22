رسميا – الرجاء يعلن وصول عدد لاعبيه المصابين بكورونا إلى 14

أعلن نادي الرجاء البيضاوي عن اكتشاف 6 حالات جديدة مصابة بـ كورونا بين لاعبيه.

وأصدر نادي الرجاء بيانا رسميا، أعلن فيه اكتشاف 6 إصابات جديدة بين لاعبيه بـ كورونا، يضافون إلى 8 حالات سابقة، وإداري، ليكون المجموع 15 حالة في الفريق.

الرجاء لم يفصح عن هوية المصابين الجدد بالفيروس، واكتفى بالإشارة لأن الحالات الجديدة اكتشفت بعد إجراء قرابة 40 مسحة جديدة للفريق ككل.

كان مصدر من فريق الرجاء قد كشف لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن النادي سيرسل نتائج المسحات إلى اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي، بانتظار البت في طلب تأجيل مباراة الزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

الرجاء تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتأجيل مباراة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

الزمالك هزم الرجاء بهدف مقابل لا شيء في الدار البيضاء بذهاب نصف النهائي.

ويفترض للقاء الإياب أن يقام مساء السبت المقبل في القاهرة، إلا أن فريق الرجاء لم يغادر المغرب بعد بسبب فرض عزل صحي على الفريق من قبل وزارة الصحة المغربية.

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