مصدر من الرجاء لـ في الجول: 6 حالات كورونا جديدة بين صفوفنا.. وننتظر الرد على طلب التأجيل

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 11:51

كتب : محمد عبد العظيم

بدر بانون - الرجاء - الزمالك

كشف مصدر مسؤول من نادي الرجاء البيضاوي عن جديد حالات كورونا داخل الفريق، واكتشاف حالات جديدة.

وحسب المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه-، فإن مسحات كورونا التي خضع لها الفريق مؤخرا، أظهرت إصابة 6 حالات جديدة بالفيروس، بالإضافة لـ 8 حالات سابقة ما زالت نتائجهم إيجابية، ليكون العدد الإجمالي 14 حالة مصابة بفيروس كورونا داخل الفريق.

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وقال المصدر لـ FilGoal.com: "تسلمنا تقارير المسحات التي خضع لها الفريق أمس، وتبين إصابة 6 لاعبين آخرين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الثمانية لاعبين المصابين سابقا، وجميعهم أيضا خضعوا للمسحة الطبية وأظهرت إيجابيتها".

وأضاف "سنعلن كافة التفاصيل في بيان صحفي اليوم الخميس".

المصدر أتم "سنتواصل مع اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي لإرسال نتائج المسحة الجديدة، وننتظر ردهم على طلب تأجيل مباراة الزمالك".

الرجاء تقدم بطلب رسمي إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لتأجيل مباراة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب تفشي فيروس كورونا بين اللاعبين.

الزمالك هزم الرجاء بهدف مقابل لا شيء في الدار البيضاء بذهاب نصف النهائي.

ويفترض للقاء الإياب أن يقام مساء السبت المقبل في القاهرة، إلا أن فريق الرجاء لم يغادر المغرب بعد بسبب فرض عزل صحي على الفريق من قبل وزارة الصحة المغربية.

ويحتاج الزمالك للتعادل فقط خلال لقاء الإياب للتأهل إلى نهائي البطولة، بانتظار المتأهل الآخر بين الأهلي والوداد البيضاوي.

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