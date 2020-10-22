صحيفة المنتخب المغربية: ارتفاع عدد المصابين في الرجاء بكورونا إلى 15 حالة

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 11:31

كتب : محمد عبد العظيم

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

ارتفع عدد اللاعبين المصابين بفيروس كورونا في صفوف فريق الرجاء إلى 15 حالة، بينهم 14 لاعبا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب ضد الزمالك مساء السبت على استاد القاهرة، لكن فريق الرجاء تم منعه من السفر من السلطات المغربية بسبب فيروس كورونا.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن المسحة التي تم أخذها للفريق أمس الأربعاء أسفرت نتيجتها عن إصابة 6 حالات جديدة ليرتفع عدد اللاعبين المصابين إلى 14، بالإضافة لإداري في الفريق.

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وأشارت قناة بي إن سبورتس إلى أن كاف قد استقر على تأجيل مواجهة الإياب إلى يوم 1 نوفمبر المقبل.

وكشف تقرير صحيفة المنتخب عن إيجابية عينة كل من محمود بنحليب وسفيان رحيمي ومحمد بوعميرة ومحمد المكعازي ومحمد الدويك، وزكريا الوردي.

وكشف مصدر من الرجاء لـ FilGoal.com أنه بالفعل تم استلام نتيجة المسحة الطبية وأسفرت عن إصابة 6 لاعبين آخرين.

وأوضح المصدر أنه سيتم رفع التقرير إلى اللجنة الطبية للاتحاد الإفريقي في انتظار الرد على طلب التأجيل.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي (كاف) حتى الآن بشكل رسمي موقف مباراة الزمالك والرجاء المقرر لها السبت.

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