مؤتمر أرتيتا: استبعاد أوزيل؟ أتيحت له الفرص مثل أي شخص وضميري هادئ للغاية

الخميس، 22 أكتوبر 2020 - 00:24

كتب : FilGoal

ميكيل أرتيتا

رد ميكيل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال الإنجليزي على ميسوت أوزيل بعد استبعاده من قائمة الفريق محليا وأوروبيا.

وكان أوزيل قد أصدر بيانا للرد على استبعاده رغم تبقي موسمه في تعاقده، أبدى فيها إحباطه (طالع التفاصيل).

أرتيتا قال في المؤتمر الصحفي عشية لقاء رابيد فيينا النمساوي في الدوري الأوروبي: "الجميع حر في التعبير عن رأيه، ما يمكنني قوله أن قراري مجرد قرار كرة قدم وضميري هادئ للغاية لأنني كنت عادلا معه حقا".

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وأوضح "أتيحت له الفرص مثل أي شخص، حزين لأنني اضطررت لترك 3 لاعبين خارج القائمة لكن علي القول أنني حاولت النظر في أعين الجميع وأن أكون مرتاحا".

وعن القائد أوباميانج أضاف: "كان من الممكن أن يسجل أمام مانشستر سيتي عندما انفرد، إنه يحاول الحصول على أفضل مركز بقدر المستطاع لمحاولة منحه أفضل فرصة ممكنة".

وأردف عن المشاركة في الدوري الأوروبي "نحن متحمسون حقا للعودة إلى أوروبا مرة أخرى بعد موسم صعب حيث كان علينا أن نكسب حقنا في اللعب هنا من خلال الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي".

وأتم "من الواضح أنها مكافأة كبيرة لنا، نريد تحقيق أقصى استفادة منه في كل مسابقة نشارك فيها. هدفنا هو محاولة الفوز بها".

أرسنال الدوري الأوروبي ميكيل أرتيتا
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