أوزيل يعلق على استبعاده من قائمة أرسنال للدوري الإنجليزي: الولاء أصبح عملة نادرة

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 13:58

كتب : FilGoal

أوزيل - أرسنال - نيوكاسل

وجه ميسوت أوزيل لاعب وسط أرسنال رسالة إلى جماهير فريقه عقب استبعاده من قائمة الفريق المشاركة في الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2020-2021، أبدى من خلالها إحباطه الكبير لعدم تسجيله.

مسعود أوزيل

النادي : أرسنال

أرسنال

وجاء نص رسالة أوزيل كالتالي:

"كان من الصعب كتابة تلك الرسالة إلى جماهير أرسنال الذين لعبت من أجلهم خلال الأعوام القليلة الماضية".

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"أشعر بإحباط كبير لعدم تسجيلي في موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في الوقت الحالي".

"قبل توقيعي على تجديد عقدي في 2018 أعلنت ولائي وانتمائي للنادي الذي أحبه، أرسنال، ويحزنني أن الشعور لم يكن مماثلا من النادي".

"كما اكتشفت، الولاء أصبح عملة نادرة حاليا، لطالما حاولت أن أكون إيجابيا من أسبوع للآخر وأنه ربما تكون هناك فرصة للعودة للتشكيل قريبا مجددا، لهذا كنت صامتا حتى الآن".

"قبل تفشي وباء كوفيد 19 كنت سعيدا بالتطور مع المدرب الجديد ميكيل أرتيتا، كنا نعمل بطريقة إيجابية وسأقول إن مستواي كان جيدا، لكن الأشياء تغيرت، ومجددا لم يعد مسموحا لي بلعب الكرة مع أرسنال".

"ما الذي يمكنني قوله أيضا؟ لندن مازالت مثل موطني، لازال لدي الكثير من الأصدقاء الجيدين في هذا الفريق، وأشعر بتواصل قوي مع الجماهير، لا يهم ما يحدث، سأستمر للقتال على فرصتي ولن أدع موسمي الثامن في أرسنال ينتهي هكذا".

"يمكنني أن أعدكم أن هذا القرار الصعب لن يغير أي شيء في عقلي، سأستمر في التدرب بأفضل ما يمكنني وسأستعمل صوتي قدر الإمكان ضد عدم الإنسانية والظلم".

وكان أوزيل لعب 10 مباريات تحت قيادة مدربه ميكيل أرتيتا مع أرسنال قبل فترة التوقف الإجبارية جراء تفشي فيروس كورونا.

لكن بعد استئناف النشاط الكروي لم يظهر أوزيل أبدا في قوائم المباريات حتى.

ومنذ انتقاله من ريال مدريد في صيف 2014 خاض أوزيل 254 مباراة سجل 44 هدفا وصنع 77.

في إنجلترا الدوري الإنجليزي الممتاز
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