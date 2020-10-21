مرتضى منصور: أريد تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.. وسيتم استبعاد الرجاء إذا رفض مواجهة الزمالك

شدد مرتضى منصور رئيس الزمالك على أنه لا يرفض تأجيل مباراة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بسبب تعرض العديد من الفريق المغربي للإصابة بفيروس كورونا، لكنه يريد فقط تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق.

وقال مرتضى منصور عبر قناة الزمالك: "تحدثت مع أبو ريدة ومسؤولين في الاتحاد الإفريقي وأخبروني بإرسال لجنة طبية من "الكاف" إلى المغرب لمتابعة حالة فريق الرجاء وبالفعل هناك 8 حالات إصابة بالكورونا داخل الفريق واللاعبين في الحجر الصحي".

وأضاف "الرجاء خضع لتحليل طبي اليوم وإذا ظهرت نتيجته تحول 3 عينات من اللاعبين إلى عينات سلبية سيتم السماح لهم بالسفر إلى مصر لمواجهتنا وإذا أصر الرجاء على عدم خوض المباراة سيتم اعتباره منسحبا".

وفسر "إذا توافر 16 لاعبا من الرجاء للمشاركة في المباراة فعليهم اللعب وهذه هي لوائح الاتحاد الإفريقي".

وأكمل "لا أمانع تأجيل مباراة الرجاء ولكن بشرط تأجيل النهائي أيضا لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص، ومستعدون أيضا لخوض المباراة غدا وكل اللاعبين جاهزين للمشاركة".

وتابع "عندما ضربت الكورونا فريق المصري ورفض الأهلي تأجيل المباراة تعاطفت معهم والآن وبعد مرور عدة أسابيع لا يصح أن أصر على اللعب ضد الرجاء الذي يعاني من إصابات الكورونا".

وأكمل "فريق الرجاء في الوقت الحالي أقوى 10 مرات من الوداد الذي هزمه الأهلي".

وأتم تصريحاته "فزنا على الرجاء بدون كل من شيكابالا ومصطفى فتحي وعبد الشافي وفرجاني ومحمود علاء وحازم إمام ".

وأتم تصريحاته "نحن الزمالك أقوياء، فزنا على أبطال الدوري المصري والتونسي والمغربي والسعودي وكذلك بيراميدز الذي تأهل لنهائي الكونفدرالية".

وفاز الزمالك في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا 1-0 على الرجاء في كازابلانكا، بعد أن حقق الأهلي الفوز على الوداد 2-0 في نفس الدور والمدينة.

وتجتمع في الساعات المقبلة لجنة الطوارئ في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) لبحث مصير مباراة عودة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بين الزمالك والرجاء بعد إصابة العديد من لاعبي الفريق المغربي بفيروس كورونا.

وعلم FilGoal.com من عدة مصادر داخل كاف، أن الاتجاه الأقرب داخل اللجنة هو تأجيل المباراة المزمع إقامتها يوم السبت المقبل إلى أحد أيام 30 أو 31 أكتوبر، أو الأول من نوفمبر. (طالع التفاصيل)