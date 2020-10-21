بي إن سبورتس: تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى 31 أكتوبر

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 23:24

كتب : FilGoal

أشرف بنشرقي - الزمالك - الرجاء - محسن متولي - عمر العرجون

كشفت قناة بي إن سبورتس عن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى يوم 31 من شهر أكتوبر الجاري.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن كاف وافق بالفعل على تأجيل المباراة لمدة أسبوع لتقام في أحد أيام 30 و31 أكتوبر أو 1 نوفمبر.

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وأوضحت قناة بي إن سبورتس وفقا لمصادرها أنه تم تحديد يوم السبت 31 أكتوبر لإقامة مباراة الإياب.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن قراره الرسمي حتى الآن ولكن أعلن الرجاء تقدمه بطلب رسمي لتأجيل المباراة.

وكان من المفترض أن تصل بعثة الرجاء اليوم الأربعاء لكن ذلك لم يحدث بعد منع الفريق من السفر من قبل السلطات المغربية.

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