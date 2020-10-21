بي إن سبورتس: تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى 1 نوفمبر

كشفت قناة بي إن سبورتس عن تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء إلى يوم 1 نوفمبر المقبل.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بفوز الزمالك بهدف دون رد.

وأشارت تقارير مغربية إلى أن كاف وافق بالفعل على تأجيل المباراة لمدة أسبوع لتقام في أحد أيام 30 و31 أكتوبر أو 1 نوفمبر.

وأوضحت قناة بي إن سبورتس وفقا لمصادرها أنه تم تحديد يوم الأحد 1 نوفمبر لإقامة مباراة الإياب.

ولم يعلن الاتحاد الإفريقي "كاف" عن قراره الرسمي حتى الآن ولكن أعلن الرجاء تقدمه بطلب رسمي لتأجيل المباراة.

وكان من المفترض أن تصل بعثة الرجاء اليوم الأربعاء لكن ذلك لم يحدث بعد منع الفريق من السفر من قبل السلطات المغربية.