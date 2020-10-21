زيدان: أنا المسؤول عن الخسارة من شاختار.. ولابد من البحث عن حلول

حمّل زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد نفسه مسؤولية الخسارة من شاختار دونتسك الأوكراني في الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا.

الميرينجي سقط على ملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-2 رغم الغيابات التي ضربت صفوف الضيوف. (طالع التفاصيل)

وقال زيدان عقب المباراة: "أنا المسؤول عما حدث ولابد أن أبحث عن حلول، الفريق لم يلعب مثلما أريد وهذا خطئي، اللاعبون في الميدان وأنا عليّ إيجاد الحلول".

وأضاف "بدأنا المباراة بشكل سيئ، وردة الفعل لم تكن كافية".

وردا على سبب بدء المباراة بتشكيل مختلف "سبب تغيير التشكيل بسبب ضغط المباريات، نخوض مباراة كل 3 أيام، لدينا لاعبون لا يستريحون أبدا، ولا يوجد أعذار".

وأتم "الكلاسيكو؟ علينا مراجعة المباراة والتحضير للمباريات المقبلة، أعرف أن يوم السبت قريب وسنرى".

ويستعد ريال مدريد سريعا لمواجهة برشلونة يوم السبت المقبل الذي حقق الفوز أمس 5-1 على فيرنفاروتشي في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تلقى 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2005 ضد ليون، ولأول مرة على أرضه منذ فبراير 2000 ضد بايرن ميونيخ.

ولأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 خسائر أوروبية متتالية في تاريخة منذ 1981.

عمال المناجم كما يلقب الفريق الأوكراني خاضوا اللقاء دون 9 لاعبين أساسيين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.