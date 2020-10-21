شاختار يرى مستقبله على ملعب دي ستيفانو ويقهر ريال مدريد بثلاثية الشوط الأول

تفوق شباب شاختار دونتسك الأوكراني على ريال مدريد بملعب ألفريدو دي ستيفانو بنتيجة 3-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ دوري أبطال أوروبا.

تيتي تقدم أولا للضيوف ثم تبعه هدفا ثانيا من رافائيل فاران بالخطأ في مرماه وأضاف مانور سولمون الهدف الثالث في الشوط الأول، لكن عودة الملكي في الشوط الثاني لم تكن كافية عبر هدفي لوكا مودريتش وفينيسيسوس جونيور.

ريال مدريد تلقى 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2005 ضد ليون، ولأول مرة على أرضه منذ فبراير 2000 ضد بايرن ميونيخ.

ولأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 خسائر أوروبية متتالية في تاريخة منذ 1981.

عمال المناجم كما يلقب الفريق الأوكراني خاضوا اللقاء دون 9 لاعبين أساسيين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

دودو وماركوس أنطونيو ومارلوس هي الأسماء الوحيدة الأساسية التي خاضت المباراة بين لاعبي الفريق بعدما تعرض عددا من لاعبي الفريق للإصابة بـ فيروس كورونا.

داريو سرنا أسطورة شاختار تحدث قبل المباراة لـ FutBol 2: "نفتقد الكثير من العناصر الأساسية في الفريق، لكن على الناحية الأخرى نرى المستقبل على أرضية الملعب الليلة".

7 لاعبين في تشكيل الفريق الأوكراني كانت أقل من 21 عاما.

واليوم شهد قائد كرواتيا السابق على تاريخ جديد يكتب لشاختار على أرضية ملعب أسطورة ريال مدريد ألفريدو دي ستيفانو، وفوز أول تاريخي على ريال مدريد.

التشكيل

فضّل زين الدين زيدان البدء بثلاثية هجومية مكونة من ماركو أسينسيو ورودريجو جوس وأمامهم لوكا يوفيتش.

وكما شارك فيرلاند ميندي كظهير أيمن لتعويض غياب كاربخال وأودرويزولا بسبب الإصابات.

وتواجد توني كروس وكريم بنزيمة على مقاعد البدلاء.

وصف المباراة

بدأت المباراة بهدوء بين الفريقين، لكن انفرد مارلوس قائد الفريق الأوكراني كسر حاجز الصمت في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لكن كورتوا تصدى لتسديدته الضعيفة في الدقيقة 14.

الدقيقة 29 شهدت تقدم الضيوف بالهدف الأول تمريرة عرضية يمهدها كورينينكو إلى تيتي الذي يسدد أرضية زاحفة على يمين كورتوا.

هدف شاختار الأول في شباك ريال مدريد بأقدام تيتي #ليلة_الأبطالpic.twitter.com/h51ufj7j0N — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 21, 2020

رد ريال مدريد جاء سريعا بعرضية من مارسيلو إلى يوفيتش الذي جاءت رأسيته ضعيفة في يد الحارس.

وفي الدقيقة 33 تقدم الفريق الأوكراني بالهدف الثاني تسديدة تصدى لها كورتوا وأثناء محاولة فاران اللحاق بها قبل المهاجم أسكن الكرة بالخطأ في شباكه بدلا من تشتيتها.

سيطرة عمال المناجم كما يلقب الضيوف استمرت في الشوط الأول، الدقيقة 42 شهدت كرة سريعة تصل إلى تيتي صاحب الهدف الأول الذي يمرر بالكعب إلى مانور سولمون داخل منطقة الجزاء مسددا كرة أرضية تسكن شباك كورتوا، لتصبح النتيجة 3-0 وينتهي الشوط الأول.

بجملة تكتيكية متقنة.. لاعبو شاختار يدكون شباك ريال مدريد بثالث الأهداف#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/x75fPXJZsi — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 21, 2020

شوط العودة

زيدان أشرك كريم بنزيمة بدلا من البرازيلي رودريجيو، وبدأ الملكي يضغط بكل قوة لتقليص الفارق مبكرا.

في الدقيقة 54 لوكا مودريتش يراوغ لاعبين من الخصم خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية لم يتحرك لها الحارس معلنا هدف تقليص الفارق.

وأصبح الكرواتي المخضرم رابع لاعب يسجل للميرينجي في دوري أبطال أوروبا بعد تخطيه سن الـ 35 بعد كل من ألفريدو دي ستيفانو وفرينيك بوشكاش وباكو خينتو.

قوة ⚽ أناقة🎼 ابداع💫 لوكا مودريتش يدك شباك شاختار بهدف رائع للغاية#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/QBxGUyDEpQ — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 21, 2020

الدقيقة 59 شارك فينيسيسوس جونيور بدلا من لوكا يوفيتش وما هي إلا 15 ثانية حتى سجل هدف ريال مدريد الثاني.

ليصبح صاحب أسرع هدف كبديل في دوري أبطال أوروبا منذ موسم 2006-07.

احتاج 15 ثانية فقط! فينيسيوس جونيور أصبح أسرع لاعب بديل يسجل في تاريخ دوري أبطال أوروبا🔥#ليلة_الأبطال pic.twitter.com/LQlgX7QAfL — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) October 21, 2020

ضغط ريال مدريد نتج عنه مرتدات للضيوف، تيتي أهدر فرصة الهدف الرابع في الدقيقة 56، كما أهدر اللاعب ذاته انفرادا تاما بتيبو كورتوا تألق من خلاله الحارس البلجيكي.

فيما سجل مارلوس الهدف الرابع لكن ألغي بداعي تسلل تيتي الذي قدم التمريرة الحاسمة في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع سجل فيدي فالفيردي هدف التعادل القاتل بتسديدة قوية، لكن بعد مطالعة تفنية الفيديو ألغى الحكم الهدف بداعي إعاقة فينيسيسوس جونيور المتسلل الحارس عن رؤية الكرة.





































ريد بول سالزبورج × لوكوموتيف موسكو

وعلى الأراضي النمساوية ضمن المجموعة الأولى عاد لوكوموتيف موسكو الروسي بنقطة التعادل أمام ريد بول سالزبورج.

البرتغالي إيدير سجل هدف التقدم للفريق الروسي في الدقيقة 19، وقبل نهاية الشوط الأول سجل دومينيك سوبولاسي هدف التعادل لأصحاب الأرض بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

يونوزفيتش سجل هدف التقدم لسالزبورج بتسديدة أرضية غالطت الحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 50.

وقبل ربع ساعة على نهاية الشوط الأول سجل ليساكوفيتش هدف التعادل للضيوف برأسية فشل الحارس في التعامل معها.

تعادل غير مفيد للفريقين قبل لقاء أتليتكو مدريد وبايرن ميونيخ.