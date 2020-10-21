مودريتش: من الجيد أن تأتي الخسارة قبل الكلاسيكو.. وفينيسيوس: لم ننفذ ما طلب منا زيزو ​​فعله

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 21:43

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد - شاختار دونتسك - دوري أبطال أوروبا

أوضح لوكا مودريتش وفينيسيسوس جونيور سوء مستوى ريال مدريد في الخسارة من شاختار دونتسك في دوري أبطال أوروبا.

عودة ريال مدريد لم تكن كافية أمام شباب شاختار الذين حققوا فوزا تاريخيا بنتيجة 3-2. (طالع التفاصيل)

الثنائي سجل هدفا ريال مدريد في مباراة اليوم لكن لم يكن الهدفين كافيين للعودة في النتيجة خلال الشوط الثاني.

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مودريتش قال عقب المباراة في تصريحات نقلتها صحيفة "أس" الإسبانية: "لم نكن على مستوى المنافسة. تحسننا في الشوط الثاني لكن ذلك لم يكن كافيا".

وأضاف "كنا نفتقر إلى الثقة. علينا تحسين أنفسنا للمباريات المقبلة. علينا نتحد إنها هزيمة قاسية. من الجيد أن تأتي قبل الكلاسيكو، يجب أن نثق في أنفسنا".

وأتم "الكلاسيكو مختلف دائما وسنكون على مستوى المباراة".

فيما قال فينيسيوس جونيور صاحب أسرع هدف لبديل في دوري الأبطال: "لعبنا بشكل سيئ اليوم. ونحن جميعا في نفس القارب".

وأردف "من الصعب أن نقول شيئا ما اليوم في مباراة لم ينجح أحد في لعبها جيدا، أو تنفيذ ما طلب منا زيزو ​​فعله".

وأتم "الآن علينا أن نتدرب كثيرا ، يجب أن تكون رأسنا مرفوعة في الكلاسيكو".

ويستعد ريال مدريد سريعا لمواجهة برشلونة يوم السبت المقبل الذي حقق الفوز أمس 5-1 على فيرنفاروتشي في دوري أبطال أوروبا.

ريال مدريد تلقى 3 أهداف في الشوط الأول من مباراة في دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2005 ضد ليون، ولأول مرة على أرضه منذ فبراير 2000 ضد بايرن ميونيخ.

ولأول مرة يتلقى ريال مدريد 3 خسائر أوروبية متتالية في تاريخة منذ 1981.

عمال المناجم كما يلقب الفريق الأوكراني خاضوا اللقاء دون 9 لاعبين أساسيين بسبب إصابتهم بفيروس كورونا.

لوكا مودريتش فينيسيوس جونيور ريال مدريد دوري أبطال أوروبا شاختار دونتسك
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