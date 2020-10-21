الرجاء يكشف في بيان رسمي جديد موقفه من مواجهة الزمالك.. وطلب تأجيل اللقاء

الأربعاء، 21 أكتوبر 2020 - 21:34

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق الرجاء قبل لقاء الزمالك

كشف نادي الرجاء في بيان رسمي جديد موقفه بشأن مواجهة الزمالك في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم السبت على استاد القاهرة، لكن بعثة الرجاء لم تصل بعد منعها من السلطات المغربية لإصابة 9 من أفرادها بفيروس كورونا وألزمتهم بحجر صحي.

وكشف الرجاء في بيان رسمي الآتي:

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"تم عقد اجتماع عاجل أمس الثلاثاء بين فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم وجواز الزيات رئيس النادي لدراسة وضعية الحالة الوبائية للنادي وتأثيرها على لقاء الإياب".

"بمبادرة من فوزي لقجع تم عقد اجتماع رسمي مساء الثلاثاء بين وفد من النادي ومدير لجنة المسابقات بالاتحاد الإفريقي (كاف) لشرح وضعية القوة القاهرة التي يعيشها نادي الرجاء من الجانب الرياضي والإداري وطلب تأجيل اللقاء لموعد لاحق".

"وبناء على ما سبق تقدم نادي الرجاء منتصف ليلة الثلاثاء بطلب رسمي للكاف من أجل تأجيل اللقاء بسبب حالات كورونا واستحالة مغادرة المغرب في هذه الوضعية".

وأوضح نادي الرجاء أنه لا يزال ينتظر قرار الاتحاد الإفريقي بهذا الخصوص وسيتم إعلان القرار من جانب النادي فور الحصول على الرد.

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