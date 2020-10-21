قناة الرياضية المغربية: كاف وافق على تأجيل لقاء الزمالك والرجاء بتدخل من فوزي لقجع

كشفت قناة الرياضية المغربية عن تدخل فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم للحصول على موافقة كاف على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء.

وكان من المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين مساء السبت على استاد القاهرة، وانتهى لقاء الذهاب بتقدم الزمالك بهدف دون رد.

وأشارت قناة الرياضية المغربية وفقا لمصادرها إلى أن كاف وافق على تأجيل مواجهة الزمالك والرجاء.

وأوضحت القناة المغربية أن تلك الموافقة جاءت بعد تدخل من فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم.

وذكرت القناة المغربية أن مباراة الإياب ستقام أحد يومي 31 أكتوبر أو 1 نوفمبر بين الفريقين.