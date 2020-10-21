تقرير مغربي: الوداد يجري تعديلين على التشكيل الأساسي قبل مواجهة الأهلي

يجري الأرجنتيني ميجل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد تعديلين على التشكيل الأساسي قبل مواجهة الأهلي.

ويحل الوداد ضيفا على الأهلي مساء الجمعة في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بتفوق الأهلي بهدفين دون رد لصالح الفريق المصري.

وكشف موقع Le 360 sport المغربي عن استقرار جاموندي على إجراء تعديلين على التشكيل الأساسي.

وأوضح التقرير أن المدرب الأرجنتيني استقر على الدفع بالشيخ كومارا مدافع الفريق بشكل أساسي بعدما استعاد لياقته البدنية.

وشارك كومارا خلال الشوط الثاني من مباراة الذهاب التي انتهت بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وأشار التقرير أيضا إلى الاستقرار على الدفع بكازادي كاسينجو المهاجم الكونغولي على حساب جباجبو ماجبي.

ويحتاج الوداد لتسجيل هدفين دون رد على الأقل من أجل اللجوء للأشواط الإضافية، أو الفوز بفارق هدفين بنتيجة أخرى من أجل التأهل مباشرة.