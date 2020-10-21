المنتخب الأولمبي يضم 40 لاعبا لقائمته المبدئية من اجل معكسر نوفمبر

أعلن شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة مبدئية ضمت 40 لاعبا استعدادا للدخول في معسكر في شهر نوفمبر المقبل.

ومن المقرر أن يسافر منتخب مصر للسعودية لخوض وديتين أحدهما يوم 16 من شهر نوفمبر ضد البرازيل، أما الودية الأخرى فجاري الاتفاق عليها.

يأتي ذلك في إطار استعدادات المنتخب الأولمبي لخوض أولمبياد طوكيو التي تم تأجيلها لعام بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأكد شوقي غريب أن ضم 40 لاعبا للقائمة يأتي تحسبا لجميع الظروف الطبية والفنية وسيتم حسم القائمة المسافرة للسعودية بعد إعلان حسام البدري مدرب المنتخب الأول قائمته وله الحرية في اختيار أي من الأسماء من الفريق الأولمبي.

وجاءت قائمة المنتخب الأولمبي كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد صبحي (الزمالك)، عمر صلاح (سموحة)، عمر رضوان (الجونة)، مصطفى شوبير (الأهلي)، محمود جاد (إنبي)، محمد أشرف (طنطا).

في الدفاع: أسامة جلال (إنبي)، أحمد رمضان "بيكام" (وادي دجلة)، محمد عبد السلام (الزمالك)، محمود الجزار (الجونة)، محمود مرعي (وادي دجلة)، أحمد ياسين (مصر المقاصة)، محمد عبد المنعم (سموحة)، أحمد يوسف (نادي مصر)، أحمد أبو الفتوح (سموحة)، حسن علي (المصري)،محمود البدري (الإسماعيلي)، كريم العراقي (المصري)، كريم فؤاد (إنبي)، شريف رضا (سموحة)، أحمد أيمن (الإسماعيلي).

في الوسط: أكرم توفيق (الجونة)، غنام محمد (الإنتاج الحربي)، أحمد سعيد (وادي دجلة)، عمار حمدي (طلائع الجيش)، محمد صادق (الإسماعيلي)، أحمد حمدي (الجونة)، ناصر ماهر (سموحة)، يوسف الجوهري (المقاولون العرب)، عبد الرحمن مجدي (الإسماعيلي)، إمام عاشور (الزمالك)، كريم الطيب (أسوان)، رمضان صبحي (بيراميدز)، طاهر محمد طاهر (المقاولون العرب)، عبد الرحمن "شيكا" (الإنتاج الحربي).

في الهجوم: مصطفى محمد (الزمالك)، أحمد ياسر ريان (الجونة)، صلاح محسن (سموحة)، ناصر منسي (طلائع الجيش)، فادي فريد (أسوان).